L'album Sword & Fire que vous vous apprêtez à découvrir est une véritable odyssée, un voyage époustouflant à travers des paysages sonores grandioses et des émotions intenses.

Dès les premières notes, vous êtes transporté dans un univers fantastique où le courage, la passion et la grandeur d'âme sont célébrés. Les compositions épiques de Gil Fourny vous emmènent des sommets enneigés aux plaines battues par les vents, des batailles héroïques aux moments de calme et de réflexion.

Chaque morceau de Sword & Fire est une pièce du puzzle, contribuant à tisser une toile musicale immersive. Les arrangements orchestraux riches et complexes, les chœurs puissants et les solos envoûtants vous transportent au cœur de l'action, de l'intrigue, vous faisant vibrer au rythme des péripéties qui se déroulent sous vos oreilles.

Gil Fourny - Sword & Fire

A Celtic odyssey

Composed and performed by Gil Fourny

Label Plaza Mayor Company Ltd





Tracklist

1 - The Traveler (04:13)

2 - Battle For Dreams Island (02:30)

3 - Ride Till Twilight (03:10)

4 - The Witches' Cauldron (01:38)

5 - Betrayed (02:38)

6 - Sword & Fire (02:19)

7 - Brothers In Arms (02:20)

8 - Blood & Bones (03:30)

9 - Ravens On The Moor (02:18)

10 - Ragnarök (02:39)



Apple Music: https://itunes.apple.com/album/id/1740096789



Spotify: https://open.spotify.com/album/0e79sRONFYVRITfz23CePW



YouTube: https://youtu.be/BA66ygJGA04



Cd Physical: https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/sword-fire-gil-fourny-album-cd



