Sajad KIANI est un musicien originaire de l’Iran. Il joue du Setâr, qui est un instrument fabuleux, aux mille couleurs et aux sonorités ensorceleuses. Un petit luth qui a une grande et longue histoire, depuis les temps des dynasties des grands Rois Sassanides, qui ont contribué au renom de son pays, jusqu’à nos jours. Un petit Luth qui unit les peuples, du Bosphore à la vallée de l’Indus.

En Iran il est un artiste reconnu pour son art musical et pour son travail de composition. Il a ainsi pu collaborer avec des réalisateurs de cinéma iraniens, des metteurs en scène et acteurs et évidemment les plus brillants musiciens de son pays. Ceci lui a également permis de faire de belles rencontres et de se produire en concert

Depuis l’année 2017 il a choisi de venir vivre en France, pour y faire entendre sa musique, nourrir son écriture des rencontres artistiques et humaines ainsi que de la vitalité créatrice que propose cet autre beau pays.

Présentation de l'album « VIEW »

Écoutez les sons autour de vous, qu'entendez-vous ? Y a-t-il un son qui pourrait être le tout début d'une chanson ? Pouvez-vous entendre des notes de musique ? Essayez de mélanger ces sons dans votre esprit. Si vous vouliez jouer le même son avec un instrument, quel genre de son produirait-il ?

Pour trouver la réponse à ces questions, Sajad Kiani prend son instrument, se rend dans la nature sauvage et, tout en écoutant les sons tels que la pluie, la mer, la forêt, le désert et la nuit, recherche la musique cachée de la vie.

L'album "View", est le résultat de ce voyage. Un album enregistré dans la nature avec les vrais sons naturels. Le but principal de "View" n'est pas de recréer le bruit de la pluie et de la mer. Il cherche plutôt à nous donner la vision pour pouvoir découvrir et apprécier nous-mêmes la musique de la vie.

SAJAD KIANI – Album « VIEW »

Label Plaza Mayor Company Ltd

CD Digital & CD Physical

