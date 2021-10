musique



Une Française N° 2 au classement des talents émergeants des radios indépendantes en Italie



Michèle-Marie est la conceptrice l'auteur et l'interprète du programme POP ENGLISH, l'anglais en chansons pour les enfants; des chansons écrites en collaboration avec Laurent Voulzy pour la musique, enregistrées dans les studios légendaires de Michel Magne au château d'Hérouville dans les années 70.



Michèle-Marie s'est consacrée au développement et à la promotion de ce programme dans diverses parties du monde, vendu à Singapour et Malaysie, en Corée, au Japon...

En parallèle, elle continue sa carrière musicale, elle écrit et compose son titre à succès "perche il mondo e cosi pazzo" dans une version italienne.

Un titre qui incite à ne pas céder à l'abattement devant les malheurs de l'époque et à revenir à la paix, à l'amour et à la joie de la fête, comme dans les années 70.

"Perche il mondo e cosi pazzo" est aujourd'hui diffusé par plus de 150 radios en Italie, son clip tourne sur environs 100 TV locales et figure à la 2eme place du classement des jeunes talents, établi par un réseau de radios indépendantes.





Réédition des chansons de Michèle-Marie et Laurent Voulzy le 17 octobre 2021

Aujourd'hui, Sony Music réédite les chansons mythiques de Michèle-Marie et Laurent Voulzy du programme POP ENGLISH au format vinyle 33 tours, accompagné d'un livret avec illustrations, paroles et traductions en français, sorti le 17 octobre 2021.

Par ailleurs, l'association Pop English organise des ateliers d'apprentissage de l'anglais avec pour support pédagogique une centaine de chansons écrites et interprétées par Michèle-Marie, voir les lieux des ateliers sur le site www.popenglish.com.



