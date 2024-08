musique

"The salsa dura, cumbia and Brazilian-inspired productions, which blend the electronic with live instrumentation, couldn’t be more inviting." Noisey

"Portée par une énergie funky et un flow revendicatif, sa synthèse de genres va surchauffer les planchers de danse." La Presse



Pour ce deuxième album entièrement en espagnol, l'artiste québécois d’origine latino-américaine a fait appel à des collaborateurs triés sur le volet, dont le réalisateur Jean Massicotte (Arthur H, Claire Denamur, Adam Cohen, Patrick Watson…). Des artistes de Montréal, tels que Pierre Kwenders et Sonido Pesa’o, côtoient sur Neo-Reconquista des artistes d’ailleurs, tels que La Yegros (Buenos Aires, Paris) et Thornato (NYC). Quelques-uns des meilleurs musiciens montréalais ont également contribué à l’opus: Poirier, Serge Nakauchi Pelletier (Ariane Moffatt, Beast) et Philippe Brault (Pierre Lapointe, Safia Nolin) pour ne citer qu’eux.



Le résultat aux sonorités latines et urbaines évoque à la fois l’amour et la confrontation. "Ce que chacun vit est unique mais, simultanément, les hommes de toutes les époques, civilisations et cultures sont confrontés aux mêmes problèmes de dignité humaine", explique Boogat. Avec Neo-Reconquista, il réaffirme une culture latine hybride dans un Québec en mouvement qui refuse d'être replié sur lui-même.



Cet album lui a valu en 2016 le prix Juno et le prix Félix pour "Meilleur Album Musique du Monde" (les équivalents des Victoires de la Musique au Canada et au Québec).





Neo-Reconquista est désormais disponible sur toutes les plateformes :





Concerts à venir cet été en Europe :



30 juin : Loulé, Portugal - Festival MED

18 juillet : Nyon, Suisse - Festival Paléo

26 juillet : Hagen, Allemagne - WDR Cosmo Odyssee Tour

27 juillet : Recklinghausen, Allemagne - WDR Cosmo Odyssee Tour

28 juillet : Mülheim, Allemagne - WDR Cosmo Odyssee Tour