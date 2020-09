musique



Le schlager, véritable phénomène venu d’Allemagne

Apparue au début du XXe siècle en Europe du Nord, la Schlagermusik connut ses heures de gloire dans les années 70. Musique populaire par excellence, le schlager (de l’allemand schlagen, "frapper" en français, "to hit" en anglais) est un style de musique de variétés, au rythme entraînant et aux paroles simples et faciles à retenir. Les sujets sont légers et parlent d’amour et de vacances au soleil.





Un regain de popularité depuis les années 90



Le vintage atteint toutes les sphères et la musique ne déroge pas à la règle. Outre-Rhin, certains clubs en vogue distillent dans leurs soirées des remix de schlager des années 1970. À Hambourg, des milliers de fans défilent chaque année dans des tenues kitsch, lors du Schlagermove.





Coup de jeune dans le schlager



De nombreux jeunes artistes germanophones (Suisses, Allemands, Français d’Alsace et Lorraine) n’hésitent pas à bousculer le schlager et proposent une musique plus pop, plus moderne. Un véritable phénomène que souligne le magazine en ligne Slate.fr.



L’artiste alsacien Tom Mathis confirme : "le schlager s’est complètement modernisé ces 4 dernières années. Avant, les clips étaient tournés dans les montagnes, devant un chalet en bois !"





Le pop-schlager moderne à la française



Tom sort en 2018 son deuxième album "Coup de foudre à Paris", qu’il a en grande partie composé lui-même, avec des titres en français. On y retrouve le single C’est l’amour, dont le clip a été tourné à Marseille. Pari osé, pari réussi : dès la sortie de l’album, plus de 16 000 fans likent sa page Facebook. Le schlager s’exporte alors au-delà des régions germanophones pour atteindre un public plus large, de Bretagne en Corse.





Chaîne YouTube



"Il n’y a plus d’émissions télé autour de la chanson française"

Tom Mathis déplore toutefois : "Avec la disparition de la Chance aux Chansons et du Plus grand cabaret du monde, il n’y a plus d’émission télé autour de la chanson française de variétés." Un décalage évident selon lui entre l’engouement du public et le rayonnement du schlager dans la presse ou le paysage audiovisuel français.



Du bist mein neues Leben, chanson d’amour aux accents dance

Malgré la crise sanitaire du Covid et le ralentissement de la création artistique et culturelle, Tom poursuit sur sa lancée et sort le 2 octobre son nouveau single Du bist mein neues Leben ("Tu es ma nouvelle vie"). Avec ce morceau, il confirme son identité musicale : des rythmes dance modernes, des paroles qu’on a envie de fredonner et une énergie positive qui s’adresse à un public jeune.



Un nouvel album pour le premier semestre 2021

Pour ce nouvel opus, Tom s’est entouré de pointures : Martin Kohler, son producteur chez Zoom Music, Axel Breitung, compositeur allemand connu, entre autres, pour ses collaborations avec DJ Bobo et Modern Talking, et Daniel Vognstrup, compositeur danois et ambassadeur du schlager au Danemark.

Pour les textes, Tom a notamment fait confiance à Bernd Meinunger, auteur renommé et parolier de plusieurs chansons ayant représenté l’Allemagne au concours de l’Eurovision. Le jeune artiste est d’ailleurs candidat pour le millésime 2021 avec le single Du, qu’il chantera en français.





L'artiste alsacien Tom Mathis

À propos de Tom Mathis

Enfant de la balle, Tom Mathis commence la clarinette et le solfège à l’âge de 6 ans puis se forme en autodidacte à l’accordéon, au piano, au saxophone et à la guitare. Musicien et choriste d’harmonie, il écume bals populaires, dîners dansants et fêtes de la bière jusqu’à ses 25 ans, avant de se tourner finalement vers le chant.

Grâce à son charisme, à la pureté de sa voix et à sa joie communicative, il est rapidement repéré sur YouTube par un journaliste allemand qui l’invite à participer à un projet musical en Allemagne. En 2012, Tom est finaliste du télé-crochet "Immer wieder sonntags", diffusé sur ARD, l’équivalent germanique de TF1, avec le single Chanson d’amour in Saint Tropez. Un exploit pour un Français lorsque l’on sait que seules l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche peuvent voter.

Les propositions de contrats s’enchaînent alors, dont un avec la Warner Music et Tom sort son premier album en 2013. Ce rythme effréné pousse le jeune artiste à mettre sa carrière en veille afin de se consacrer à d’autres projets plus personnels.

Il revient sur le devant de la scène en 2018 avec son album "Coup de foudre à Paris" et un concept inédit : le schlager à la française. L’accueil est chaleureux et les fans se multiplient.

