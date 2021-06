musique



Couverture du single La vie est belle



La vie est belle, French version, réclamée par les fans français

La vie est belle, deuxième single du prochain album du chanteur de schlager* Tom Mathis, est sorti le 14 mai 2021. Un morceau que l'artiste, fruit d'une culture franco-allemande, a choisi de chanter en allemand dans sa version originale.

Véritable hit en Allemagne, La vie est belle sortira le 18 juin 2021 dans sa version française cette fois, en réponse à l'attente des fans français, toujours plus nombreux, de l'artiste alsacien.

Ce titre estival, aux rythmes clairement latinos, véhicule la joie de vivre communicatrice du chanteur. Il explique : « Avec ce morceau, je voulais ramener un peu de bonheur et de convivialité dans l’après-Covid, après 15 mois de morosité générale et de vide culturel. »





Tom Mathis, artiste biculturel

Tom Mathis est un pont entre deux pays, deux cultures. Avec La vie est belle, French version, il affirme de nouveau son attachement à l'Allemagne et à la France et offre à ses fans de chaque côté de la frontière des titres dans les deux langues.

Candidat aux sélections de l’Eurovision 2021, Tom a d'ailleurs concouru avec la version française d’un titre initialement écrit en allemand, Du. Remarqué par le directeur de casting de l'organisation, l'artiste, produit dans une maison de disque suisse, a finalement laissé la place à Barbara Pravi, digne représentante de la France au concours pour le millésime 2021.





Extrait du clip "La vie est belle"

Un 3e album prévu pour l’automne 2021

Pour son troisième album, Tom Mathis s’est entouré de pointures : Martin Kohler, son producteur chez Zoom Music, Axel Breitung, compositeur allemand connu, entre autres, pour ses collaborations avec DJ Bobo et Modern Talking, et Daniel Vognstrup, compositeur danois et ambassadeur du schlager au Danemark.

Pour les textes, Tom a notamment fait confiance à Chris Sheldon, prolifique auteur-parolier français, mais également à Bernd Meinunger, auteur renommé et parolier de plusieurs chansons ayant représenté l’Allemagne au concours de l’Eurovision.

À propos de Tom Mathis

Enfant de la balle, Tom Mathis commence la clarinette et le solfège à l’âge de 6 ans puis se forme en autodidacte à l’accordéon, au piano, au saxophone et à la guitare. Musicien et choriste d’harmonie, il écume bals populaires, dîners dansants et fêtes de la bière jusqu’à ses 25 ans, avant de se tourner finalement vers le chant.

Grâce à son charisme, à la pureté de sa voix et à sa joie communicative, il est rapidement repéré sur YouTube par un journaliste allemand qui l’invite à participer à un projet musical en Allemagne. En 2012, Tom est finaliste du télé-crochet « Immer wieder sonntags », diffusé sur ARD, l’équivalent germanique de TF1, avec le single Chanson d’amour in Saint-Tropez.

Après une pause de quelques années, Tom revient en 2018 avec son album « Coup de foudre à Paris » et un concept inédit : le schlager à la française. L’accueil est chaleureux et les fans se multiplient.

Le chanteur fêtera ses 10 ans de carrière en 2022, un anniversaire que le généreux artiste célèbrera avec ses fans lors d’un spectacle grand format.

* Musique populaire par excellence, le schlager (de l’allemand schlagen, « frapper » en français, « to hit » en anglais) est un style de musique de variétés au rythme entraînant. Les sujets sont légers et parlent d’amour et de vacances au soleil.

Contact

Site Internet : www.tom-mathis.fr

Instagram : www.instagram.com/TomMathisOfficial/

Facebook : www.facebook.com/TomMathisOfficial

Email : mail@tom-mathis.fr

YouTube : www.youtube.com/channel/UCNGQc8oS8za119rr77GGbTw



Management & Booking

Starshow | Star Productions GMBH

Suisse :

Kronbergstrasse 9 | CH-9104 Waldstatt

Tel. +41 (0) 71 351 39 50

Allemagne :

Weinbergstrasse 59 | DE-64285 Darmstadt

www.starshows.ch

info@starproductions.ch

Label

Zoom Music

Kronbergstrasse 9

CH-9104 Waldstatt

www.zoom-music.com

info@zoom-music.com