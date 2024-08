sante



"Luxia Scientific, c’est une société innovante qui apporte les bienfaits de l’analyse du microbiote intestinal au grand public à travers un réseau de professionnels de santé formés sur toute la France. 1test1TM permet un accompagnement alimentaire et de compléments alimentaires plus personnalisé. Notre ambition est d’améliorer notre offre notamment pour les patients atteints de maladies graves comme la Sclérose en Plaques et la Maladie de Parkinson. Je suis fière d’accueillir et de présenter les membres de notre Comité Scientifique. Leur grande expérience et leur expertise dans le secteur médical et scientifique vont permettre à Luxia Scientific d’atteindre une toute nouvelle dimension", souligne Alessandra Cervino, Fondatrice de Luxia Scientific.





Alessandra Cervino : Fondatrice et Présidente



Professeure diplômée d’un Doctorat "DPhil in Clinical Medicine" de l’Université d’Oxford, Angleterre, Alessandra Cervino s’est spécialisée dans la recherche et le développement de biomarqueurs génétique et génomique. Elle bâtit son expertise en immunologie grâce à une expérience de 15 années de recherche dans des instituts publics (Scripps Florida, King’s College London), sociétés de biotechnologie (OGS, TcLand Expression, Enterome) et pharmaceutiques (Merck &Co). Elle fonde en 2013 Luxia Scientific, une société de consulting spécialisée dans l’industrie du diagnostic et des sciences de la vie. Agée de 47 ans, elle transforme Luxia Scientific en juin 2018 en une société de diagnostic centrée sur la composition du microbiote.





Guy Gorochov : Professeur en Immunologie



Guy Gorochov, MD, PhD, a une formation d’Hématologie clinique (Hôpitaux de Paris) et d’Immunologie biologique (Sorbonne Université). Formé au génie génétique des anticorps humains au Medical Research Council à Cambridge (GB), il a participé au sein du groupe de Zelig Eshhar à l’institut Weizmann (Israël) à l’élaboration des premiers récepteurs T chimériques (CAR) à spécificité de type anticorps permettant de rediriger par thérapie génique et cellulaire les cellules T contre des cibles cancéreuses. Son équipe a récemment développé une plateforme dédiée à l'analyse de l'interface entre immunité adaptative et microbiote intestinal au sein du centre de recherche CIMI (Inserm U1135, Pitié-Salpêtrière), dont il est co-directeur.





Hervé Blottière : Directeur de recherche



Biologiste cellulaire de formation, Hervé Blottière a obtenu un doctorat en Immunologie des Tumeurs de l'Université de Nantes (France) en 1989. Il a passé 2 ans au Wistar Institute à Philadelphie. Il est actuellement Directeur de Recherche à l'INRA de Jouy en Josas. Il dirige l’équipe FInE Fonctionnalité de l’Ecosystème Intestinal" au sein de l’Institut Micalis. Il est également Directeur Scientifique de la plateforme MetaFun, l’une des plateformes du projet MétaGénoPolis, démonstrateur pré-industriel financée par les Investissements d’Avenir. Il étudie depuis plus de vingt ans les mécanismes d’interactions microbiote intestinal-hôte.





Pascal Derkinderen : Professeur en Neurologie



Pascal Derkinderen, MD, PhD, a une formation de neurologue (Université Paris 6) et de neuropharmacologie moléculaire et cellulaire (Université Paris 6). Il est actuellement professeur en neurologie à l’université de Nantes et dirige une équipe au sein de l’UMR INSERM 1235. Il s’intéresse en particulier à l’étude du système nerveux entérique dans la maladie de Parkinson.





Glenn Gibson : Professeur en Micro-nutrition



Glenn Gibson est professeur en Micro-nutrition et responsable du département "Science de la Micro-Nutrition" à l'université de Reading en Angleterre. Ses domaines de recherche sont les maladies intestinales sévères et chroniques, l'autisme, l'obésité et les prébiotiques. Son équipe étudie plus particulièrement, les pro/prébiotiques, le génotypage des bactéries intestinales, la production de H2S, les gastroentérites chez les sportifs, le syndrome métabolique, la colopathie fonctionnelle (SII) et les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin (MICI).





A propos de Luxia Scientific



Créée en juin 2018, Luxia Scientific est une société de biotechnologie, Spin-off de la société de conseil du même nom, créée par la professeure Alessandra Cervino. La société a pour mission d’améliorer le bien-être et la santé, grâce à des tests diagnostiques innovants ciblant le microbiote. Luxia Scientific est soutenue par la Bpi région Ile de France et est affiliée à Medicen, pôle de compétitivité santé d’Ile de France.



Plus d’informations sur : www.luxia-scientific.com