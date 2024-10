entreprises

Avec cette introduction en Bourse le 28 mai 2019, Kumulus Vape entend gagner en notoriété et renforcer sa présence sur son marché domestique mais aussi européen. L’occasion est également belle de crédibiliser encore davantage une filière qui participe activement à la réduction du tabagisme (-1,6 million de fumeurs en France depuis 2016).



Cette IPO marque une étape importante dans le développement de la société originaire de la région lyonnaise. Née en 2012, kumulusvape.fr fait figure de pionnier européen de la cigarette électronique, premier substitut nicotinique en France. Initialement dédié au marché B2C, l’entreprise propose une large sélection de cigarettes électroniques via sa plateforme e-commerce, avec plus de 6000 références et 250 marques au catalogue. Par ailleurs, pour améliorer ses marges et répondre à la demande croissante des boutiques spécialisées, Kumulus Vape a lancé en 2016 la plateforme KMLS Pro, dédiée au marché B2B.



Le chiffre d’affaires annuel de la société s’est établit à 6,5 millions d’euros en 2018, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 110% depuis 3 ans, pour un résultat net de près de 300k € (+106%).



"Cette introduction en Bourse va nous permettre de franchir un nouveau cap et changer de dimension, avec le doublement de notre équipe commerciale mais aussi l’accélération à l’international. Notre objectif est de dépasser 15 M€ de chiffre d’affaires dès 2020. D’ici à la fin de l’été, nous entendons également nous appuyer sur de nouveaux leviers de croissance en nous dotant de chaînes de production et d’embouteillage d’eliquide. C’est l’une des clés de l’accroissement de nos marges." Rémi Baert, le fondateur de Kumulus Vape.



A terme, l’entreprise envisage de transférer ses titres sur le compartiment Euronext Growth®.





A propos de Kumulus Vape

Basée à Corbas dans la Métropole de Lyon, Kumulus Vape est aujourd'hui l’un des leaders français de la distribution de produits liés à la cigarette électronique et aux e-liquides avec son site BtoC www.kumulusvape.fr et son site BtoB kmls.fr. Créée en 2012, la Société dispose de l’un des catalogues les plus riches du marché avec plus de 6 000 références et près de 250 marques représentées. Depuis 2016, elle propose une gamme variée d’e-liquides sous marque propre (Origa, Mythik, Master DIY). En 2018, le chiffre d’affaires de Kumulus Vape a atteint 6,5 M€, en progression de 116% par rapport à 2017.