tech







Capteurs quantiques à base de nanodiamants fluorescents



WAINVAM-E développe des capteurs quantiques, à base de nanodiamants fluorescents, qui mesurent des variations infinitésimales de champs magnétiques pour des diagnostics précis, univoques, rapides, simples d’utilisation, adaptés aux contraintes biologiques.





Cibler un marqueur spécifique à une maladie



Les nanodiamants peuvent être incorporés dans des systèmes biologiques pour servir de sonde biologique fluorescente. Ils sont biocompatibles, c’est-à-dire qu’ils ne modifient pas l’équilibre cellulaire lors de cette internalisation. Lorsqu’ils sont liés à certaines fonctions chimiques ou biomoléculaires – on dit qu’ils sont fonctionnalisés – ils peuvent alors cibler un marqueur spécifique à une maladie, une particularité à diagnostiquer ou une zone précise à soigner.





Diagnostics non invasifs



L'objectif de ce projet est de développer et commercialiser une gamme d’instruments de mesures exploitant le défaut cristallin azote-lacune du diamant (« diamant NV »), ultra sensibles, fiables, rapides et de petite taille, afin d’évaluer des produits ou d’effectuer des diagnostics non invasifs, aussi bien dans des systèmes biologiques, qu’en dehors.





Aide à l’innovation Deeptech



L’aide à l’innovation Deeptech finance, sous forme de subvention et d’avance remboursable, une partie des dépenses liées aux phases de recherche et développement d’un projet d’innovation de rupture, avant son lancement industriel et commercial. C’est aussi un label de qualité unanimement reconnu par les investisseurs européens.



Deeptech finance le projet EVADIA-FND à hauteur de 1,3 M€ sur un budget total de 3 M€.





Applications



Les applications du projet EVADIA-FND sont nombreuses et à très fortes valeurs ajoutées :

Dans la cosmétique , nous mesurerons l’efficacité antioxydante d’ingrédients naturels ou synthétiques ou de formules, de façon absolue (physique), fiable et permettant des mesures sur de longues durées.

, nous mesurerons l’efficacité antioxydante d’ingrédients naturels ou synthétiques ou de formules, de façon absolue (physique), fiable et permettant des mesures sur de longues durées. En agro-alimentaire , nous quantifierons la présence de sucres réducteurs dans des aliments crus ou l’oxydation des matières grasses présentes dans de nombreux produits préparés.

, nous quantifierons la présence de sucres réducteurs dans des aliments crus ou l’oxydation des matières grasses présentes dans de nombreux produits préparés. En biologie cellulaire, nous détectons de façon précise la concentration d’espèces magnétiques telles que les radicaux libres, pour évaluer le stress oxydant au sein de la cellule liée à de nombreux cancers et maladies infectieuses.



Tests à flux latéral (LFA) avec des nanodiamants fonctionnalisés



Dans tous ces domaines, ainsi que pour l’environnement, la pharmaceutique, la santé animale,… WAINVAM-E développe des tests à flux latéral (LFA) avec des nanodiamants fonctionnalisés. Ils sont capables de détecter et de quantifier des marqueurs d’inflammation, de cancer, d’infection, des agents pathogènes, des toxines, des allergènes, des pesticides… La puissance de détection de ces tests est incomparable dans sa précision et sa durée d’analyse. Avec ces tests, WAINVAM-E envisage de mieux détecter des maladies répandues et potentiellement mortelles pour lesquelles les outils actuels de détection ne sont pas suffisamment performants.

À propos de WAINVAM-E



WAINVAM-E a été fondée en avril 2020 et est, pour l’instant, auto-financée par ses fondateurs à hauteur de 1,8 M€. Elles est soutenue par la BPGO et par quelques Business Angels individuels. Elle a également été lauréate du concours I-Lab 2021 sur un projet portant sur des applications en contrôle non-destructif de nos capteurs quantiques au diamant. Une levée de fonds est en cours de préparation pour la mi-2022.



WAINVAM-E est basée dans l’agglomération de Lorient et compte aujourd’hui 25 employés.



Fondateurs de WAINVAM-E :

Claude Barraud : Polytechnicien, ancien Président de la société Thalos, carrière chez Schlumberger, Sony, Thomson.

Remi Geiger : Docteur en physique atomique, expert des capteurs et de la métrologie quantiques, anciennement maître de conférences à Sorbonne Université.

Michel Féret : Docteur en intelligence artificielle, carrière dans les telecoms et l’électronique grand public, chez Nortel, Sony, Thomson, Sogeti, et Ingenico.

Jianguo Zhang : Docteur en électrochimie et ancien Vice-Président Sénior en charge des brevets et licences de Thomson/Technicolor.

www.wainvam-e.fr