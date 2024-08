tech

Qu'est-ce qu'un "ACloud"



A comme Acoustique, C comme Cloud ou nuage, les nuages acoustiques Acloud ont été conçus pour réduire la dimension agressive du bruit ambiant, notamment dans les espaces de travail, mais aussi, plus généralement dans les lieux destinés à l'accueil du public.



Il y a trois règles fondamentales d’acoustique pour s’attaquer au bruit : être au-dessus de la source sonore, éviter les formes planes et choisir une matière la plus absorbante possible. C'est pourquoi ces "Clouds" adoptent une forme légèrement concave sur une face et sont suspendus et non plaqués sur le plafond, offrant ainsi une surface réelle d'absorption maximale.





Recyclage et respect de la qualité de l'air



La solution se veut écologique, puisque ces produits sont issus d'une filière de recyclage. Ils sont eux-mêmes 100% re-conditionnables et recyclables.



La ouate acoustique ACloud est un éco matériau, dont la conception a été étudiée afin qu'il ne présente aucun risque pour la santé.







Installation pour le restaurant "Les Tontons" à Bordeaux



Un objet design et connecté



Les éléments ont été conçus pour devenir "de beaux objets". Non seulement "absorbeurs de bruit " leur design décoratif permet de créer des ambiances originales et apaisantes. Fabriqués à 100% en France (Charente) l’assemblage et les finitions sont assurés à la main par des artisans couturières.



Dans leur prochaine version connectée, les clouds, pilotables par smartphone, vont également détecter une présence d'occupants et se faire "lanceur d'alerte lumineuse" en cas de dépassement d'un niveau sonore, d'une baisse de luminosité, de température ou de variation anormale d'autres paramètres environnementaux.





A qui sont destinés les ACloud ?



La problématique du bruit concerne aujourd'hui de plus en plus les nouveaux Open Spaces, grands groupes et PME, divers lieux d'accueil du public, dont les crèches, qui apprécient tout particulièrement ce design apaisant.



Les AClouds sont également proposés en version lumineuse, éclairée de l'intérieur par des leds à intensité et couleur variable. Une touche de plus à l'ambiance des lieux, mais également une solution de luminothérapie et chromothérapie en entreprise.



Par ailleurs, le société ACloud est de plus en plus sollicitée pour des espaces de restauration, cafétérias d'entreprises et bien-sûr restaurants publics.



Les AClouds au CES de Las Vegas



Sélectionnés par le groupe La Poste et par Malakoff Mederick pour l'amélioration des conditions de travail, les nuages acoustiques seront présentés en janvier 2018 au salon CES de Las Vegas, référence mondiale de l'innovation dans l'univers des objets connectés.





Tarifs et distribution



Vendus dans toute la France et bientôt disponibles à l'export, les AClouds sont vendus entre 380 et 780€ en version purement "acoustique". La société étend actuellement son réseau de distribution, dont le maillage est disponible sur www.a-cloud.fr.





