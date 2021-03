tech





Airnatech Antiviral Plus : 99,90% de filtration bactérienne

Les maques Airnatech Antiviral Plus sont des masques de protection disposant d'un système de filtration à 3 couches. Ce systeme permet une filtration bactérienne unique. Les masques permettent 99,90% de filtration bactérienne, un niveau de protection inédit dans le domaine des maques anti-covid.

Par ailleurs, ces masques au format FFP2 garatissent une meilleure protection face à l'inhalation d'agents infectieux, en comparaison aux masques chirurgicaux ou en tissu.





Chaines de production Airnatech Antiviral



Certifications AENOR, AITEX et BSI Group

Le système de filtration du masque répond aux normes AENOR et AITEX, deux associations espagnoles spécialisées dans le développement de la normalisation et de la certification dans tous les secteurs industriels.

La capacité de filtration du masque est également certifiée par BSI Group, organisme britannique de services en normalisation, certification, formation et contrôle de conformité.





Boite de 5 masques Airnatech Antiviral Plus



Une respirabilité 40% supérieure aux masques FFP2 classiques

Le masque réutilisable Airnatech Antiviral Plus est une évolution du masque FFP2. Il permet une respirabilité 40% supérieure et sont plus léger.



Les masques sont dotés d'une partie renforcée dans la zone du nez. Un renforcement en forme de V, confortable et doux, permettant un ajustement optimal. De plus, grâce à une bande en polyester, l'ajustement sur les oreilles est confortable et sans irritation.



Masques Airnatech Antiviral Plus



Airnatech Antiviral Plus : un masque lavable et réutilisable

Les maques Airnatech Antiviral Plus, sont des masques de protection hygiénique lavables, réutilisables jusqu'à 20 lavages.



Le masque doit être lavé en l'immergeant dans une dilution d'eau de Javel et d'eau tiède pendant 30 minutes. Il est nécessaire de le rincer ensuite à l'eau et au savon pour éliminer tout résidu d'eau de Javel.



Un masque confortable décliné dans une large gamme de couleurs

Les maques Airnatech Antiviral Plus sont disponibles dans 19 colories différents. Le masque devient un accessoire de mode à part entière, adpaté à tous types de styles vestimentaires.





Catalogue masques Airnatech Antiviral Plus



Les masques sont personnalisables sur demande au moment de la commande. Plus léger et respirable que les masques FFP2 classique, les Airnatech Antiviral Plus se portent aussi bien pour un usage civil que profesionnel.



Prix et disponibilité



Les masques Airnatech Antiviral Plus sont vendus par pack de 5 masques individualisés. L'individualisation sous blister permet de prevenir toute contamination du masque avant utilisation.

Il est possible de commander directement sur le site de Kharismatch Belgium, distributeur officiel d'Airnatech Antiviral en Europe, au prix de 15€ le pack de 5 masques (pour les particuliers) : www.kharismatech.com/





Kharsimatech Belgium propose aussi : le masque Airnatech Antiviral FFP2 NR à usage unique



Kharsimatech Belgium propose également les masques Airnatech Antiviral FFP2 NR à usage unique. Cette gamme de masques dispose également des certifications AITEX et BSI, attestant de la qualité du système de filtration à 5 couches. Plus de 95% de toutes les particules en suspension, gaz et poudres ou particules à base d'eau, y compris les aérosols, sont filtrés.



Masque Airnatech Antiviral FFP2 NR



Le paquets de 10 masques est disponible au prix de 18€ (pour les particuliers), sur : www.kharismatech.com/

À propos d'Airnatech Antiviral

Airnatech Antiviral est une entreprise espagnole spécialisée dans la production de masques hygiéniques et FFPP2.



Doté de 4 lignes de production et de 120 salariés, Airnatech Antiviral produit près de 4 milions de maques par mois. Face à une demande accrue, l'entreprise se développe considérablement et bénéficiera dans les semaines à venir de 40 lignes de productions et de 890 salariés.



L'entreprise entreprend et innove en vue de développer de masques permettant une respirabilité maximale, ainsi que la plus grande efficacité bactérienne possible pour lutter contre Covid-19.

www.airnatech.es/



À propos de Kharismatech Belgium

Kharismatech est une société espagnole spécialisée dans la distribution de masques de protection. L'entreprise, dirigée par Inmaculada Llorels Ubeda, est le distributeur officiel de la marque Airnatech Antiviral, producteur espagnol de masques anti-covid.



Kharismatech Belgium, dirigé par Xavier De Ridder, est chargé de la distribution des masques Airnatech Antiviral en Suisse, Royaume-unis, France et Benelux.

www.kharismatech.com/