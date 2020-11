tech



4K, 120°, Smartframe, SmartSpeaker und Surround

Videokonferenzen werden mit der VB342 + noch mehr verbessert. Die All-in-One Soundbar von AVer umfasst eine 4K-Videokonferenzkamera in professioneller Qualität. Die SmartFrame Technologie und leistungsstarke Lautsprecher mit kräftigem Bass erzeugen eine einhüllende Klangumgebung. Die VB342+ hebt die Professionalität auf ein ganz neues Niveau mit präziser 4K-Auflösung, einem 120° Weitwinkel und der SmartSpeaker Autotracking-Funktion.

Sehr weiter Winkel

Die Soundbar bietet einen der breitesten Sichtbereiche ohne Verzerrung, perfekt für die Erfassung aller Teammitglieder in Konferenzräumen. Das VB342 + ist ein leicht zu bedienendes Plug-and-Play Gerät, das mit allen Anwendungen kompatibel ist und über ein einfaches USB-Kabel an jeden Desktop-Computer oder Laptop angeschlossen werden kann.



"AVer vereinfacht das Kundenerlebnis für Microsoft-Anwender weiter und ermöglicht ihnen, das Beste aus ihren Meetings herauszuholen, indem es erschwingliche, qualitativ hochwertige Lösungen für jede Art der Zusammenarbeit bietet", sagte Carl Harvell, Director of Product Marketing bei AVer USA



Albert Kooiman, Director of Engineering and Certification von Microsoft Teams Device Partners,sagte: "Die VB342+ Video Soundbar von AVer ist das neueste zertifizierte Gerät für Microsoft Teams und erweitert das Angebot an Geräten für Team-Meetings für unsere zielgerichteten Lösungen und kleine Konferenzräume. Diese Video Soundbar bietet unseren Kunden die Möglichkeit, ihr Audio- und Videoerlebnis bei Teambesprechungen mit einer hochwertigen Video-Hardware zu verbessern."



Die CAM540, CAM520 PRO Standard und CAM520 PRO Advanced sind ebenfalls für Microsoft Teams und Skype Enterprise zertifiziert.



SmartFrame SmartSpeaker True WDR Wide FOV 120°

Über AVer Europe

AVer Europe bietet intelligente technologische Lösungen, um die Kraft der visuellen Kommunikation für Wirtschaft und Bildung nutzbar zu machen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Herstellung hält AVer zahlreiche internationale Design-, Innovations-, Anwendungs- und Serviceauszeichnungen für außergewöhnliche Produktnutzbarkeit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit.

www.avereurope.com