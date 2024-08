tech





L’unique monnaie du stade pour cette rencontre de prestige a été le Token.



A cette occasion un Token collector a été mis en place. Reprenant les éléments chers à tous les supporters et pourvu d’un traitement holographique, le Token avait revêtu des habits de lumière pour ce match au sommet.



Les supporters pouvaient se les procurer à des distributeurs automatiques CB et Cash ou auprès de TokenDealers répartis dans l’ensemble du stade.

L’important dispositif déployé par Agp Système a permis d’informer et de servir au mieux les 42 000 supporters venus encourager leur équipe.



La TokenSolution, a rencontré un véritable succès : à configuration comparable et toutes choses égales par ailleurs c’est plus de 400 % de plus que le CA record généré par l’OL lorsqu’il occupait cette enceinte.



L’organisation mise en place par les équipes d’Agp Système, avec le précieux concours de Crit Intérim et sous la bienveillante supervision du LOU Rugby a permis une fluidification incontestable des points de vente Tokens, et de faire gagner un temps considérable aux buvettes, tout en éliminant les risques en matière de sécurité liés à la circulation d’espèces.



Agp Système remercie Le LOU Rugby de la confiance qu’il lui a accordée en lui confiant l’ensemble de l’organisation du dispositif TokenSolution (Signalétique, recrutement, formation, Liaison radio, TPE, logistique, implantation, management, gestion des fonds…)



Et si Agp Système est force de proposition et d’accompagnement, et si l’entreprise et ses collaborateurs savent se montrer performants dans les situations les plus complexes, sans cette confiance rien n’aurait été possible.





A propos d’Agp Système



Agp Système est fédérateur de solutions de logistique événementielle et dispose des meilleurs outils pour l'organisation d'événements (sportifs, corporates, festivals, salons). Agp Système propose une gamme complète de services d’accueil du public et de gestion logistique et propose également des produits de démonétisation tels que des Tokens, permettant l’accélération des ventes et un meilleur confort du public, et c’est plus de 20 enceintes sportives qui utilisent le Token.



Agp Système est une filiale de Tr Groupe. Elle emploie 5 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 millions d'euros en 2016



Plus d'informations : www.agp.fr / www.blog.agp.fr