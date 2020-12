tech

Noblet, précurseur des énergies alternatives dans les Travaux Publics



Evoluant dans un secteur régulièrement pointé du doigt en matière d’environnement, le groupe Noblet a choisi d’engager, dès 2012, une politique volontariste de réduction de son empreinte écologique. En parallèle d’actions menées en termes d’éco-conduite et d’organisation des transports, Noblet a ainsi été l’une des premières entreprises du BTP à opter pour les énergies alternatives, notamment pour le Biogaz (BioGnv). Aujourd’hui, un tiers de sa flotte de véhicules, soit une trentaine de camions porteurs, fonctionne à partir de cette énergie.

Le biogaz : une énergie produite à partir des déchets alimentaires



Moins polluant que les énergies fossiles, le biogaz est l’une des ressources naturelles les plus prometteuses dans le domaine de la transition énergétique. Il est issu de la méthanisation, un processus de décomposition des déchets issus de station d'épuration par des bactéries, qui agissent en l’absence d’oxygène. Le gaz produit, le méthane, peut alors être valorisé pour le fonctionnement de différents types de moteurs.





L’aspiratrice excavatrice 100% biogaz : une innovation mondiale



Mais si cette énergie renouvelable est déjà utilisée pour le fonctionnement des voitures et des camions, elle n’avait jusqu’alors jamais été exploitée pour des moteurs nécessitant une puissance beaucoup plus forte, telle que les engins de chantier.



Aujourd’hui, le groupe Noblet est la première entreprise dans le monde à mettre en service une aspiratrice excavatrice fonctionnant exclusivement au biogaz. Cet engin de chantier, qui remplace avantageusement les pelles mécaniques, sert à creuser les sols en profondeur, en aspirant la terre et en évitant d'arracher les canalisations.





Un véritable défi technologique



Laurent Galle, PDG du groupe Noblet depuis 2010, est à l’origine de la conception de cette machine. « Cela faisait plusieurs années que nous demandions au carrossier allemand RSP de développer une aspiratrice excavatrice sur une base de poids lourd 100% biogaz (bioGNV). Tout le monde disait que c’était impossible, car la puissance disponible en bioGnV chez les constructeurs était trop faible. RSP a finalement accepté de relever le défi et a effectué un très bon travail d’adaptation de son modèle d’aspiratrice à cette nouvelle motorisation. »





Les mêmes capacités qu’un moteur diesel, le respect de l’environnement en plus



Livrée en septembre 2020, l’aspiratrice excavatrice biogaz a, après deux mois de mise en service, largement fait ses preuves. Le Groupe Noblet en a d'ailleurs déjà commandé trois autres, qui seront livrées prochainement.



Produisant des performances identiques à celles d’une aspiratrice diesel, aussi bien en termes de puissance d’aspiration que d’autonomie, elle permet de réduire 80% des émissions de CO2, 95% des particules fines et 50% des NOx, émissions d’oxyde d’azote favorisant la formation d’ozone, par ailleurs très nocifs pour la santé. Cerise sur le gâteau, l’aspiratrice est beaucoup moins bruyante que les engins diesels et bénéficie d’une vignette crit’air1, permettant de circuler librement à Paris et dans les zones de circulation restreinte.



Caractéristiques techniques de l’aspiratrice-excavatrice



Aspiratrice bi-turbine RSP, montée sur un porteur 6x2 SCANIA G410, boite robotisée.

8 réservoirs de 118 litres soit 944 litres, assurant une autonomie largement suffisante pour une journée de travail.

La recharge de l’aspiratrice se fait en recharge lente de nuit.

A propos de Noblet



Au fil de ses 45 ans d’existence, Noblet s’est imposé comme un leader du service aux entreprises de travaux publics, de bâtiment et d’espaces verts. Il se différentie par son authentique approche environnementale, loin du simple greenwashing. Avec un tiers de sa flotte de porteurs au biogaz, Noblet a réduit de 34% ses émissions de CO2 depuis 2015 et est également l’une des premières entreprises à s’être lancée dans le biodiesel, dès 2019. Pour compenser son empreinte écologique, Noblet participe aussi à la reforestation, en partenariat avec Eco-tri. En un an, Noblet a ainsi contribué à planter plus de 5 000 arbres en France.



www.groupenoblet.com