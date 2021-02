tech





Les chaînes logistiques de l’industrie automobile font partie des plus complexes qui soient. Jusqu’à 20 000 pièces sont en effet nécessaires pour assembler chaque véhicule, et toutes proviennent de fournisseurs différents et de différentes régions du monde.



Ces chaînes logistiques sont aujourd’hui confrontées à une énorme incertitude. Il ne s’agit pas seulement des effets à court et à long terme de la pandémie de Covid, mais plutôt de l’abandon progressif des groupes motopropulseurs thermiques, d’une législation environnementale plus contraignante et des répercussions d’événements politiques tels que le Brexit. L’avenir de l’ensemble de la chaîne logistique de l’industrie automobile est incertain, les différents scénarios conduisant à des résultats très différents (1).



Une dynamique aussi changeante et complexe implique que les chaînes logistiques doivent ajouter une composante "au cas où" à leur modèle "juste à temps" pour continuer à satisfaire les exigences des consommateurs et des constructeurs de manière compétitive. Cela implique d’acquérir la capacité à intégrer l’incertitude et le changement dans le processus afin d’assurer la résilience nécessaire à la chaîne logistique, en évitant le gaspillage, les coûts superflus et les inefficacités.



Le conditionnement et le transport des composants sont essentiels dans ces chaînes logistiques interdépendantes. L’emballage adéquat doit toujours être disponible, même lorsque la demande est imprévisible. Le nombre de produits abîmés et renvoyés doit être réduit par un emballage qui soit toujours de qualité. L’efficacité du transport doit être optimisée afin que les marchandises soient livrées en temps voulu et en toutes circonstances.



Le système de location gestion de CHEP est une solution à guichet unique qui externalise les risques et offre une flexibilité accrue à tous les niveaux de la chaîne logistique.



Grâce à l’étendue du réseau et des ressources de CHEP, qui dispose de plus de 330 millions de palettes et conteneurs en circulation, la disponibilité est toujours garantie et les clients ne paient que pour ce qu’ils utilisent. Sans la nécessité d’un entreposage dédié aux emballages, aux réparations, au transport et à la gestion, les entreprises sont libres de faire évoluer la demande ou de changer de direction à tout moment.



Murray Gilbert, Vice-Président de CHEP Automotive, précise : "Le transport transfrontalier des pièces automobiles comporte ses propres risques et inefficacités. Les périodes d’incertitude peuvent intensifier la pression sur les acteurs de la chaîne logistique. La gestion des emballages est l’un des domaines clés où vous pouvez instaurer une robustesse opérationnelle rentable pour vous prémunir de toute perturbation."

