tech







Application ETCS Baseline 3 certifée SIL2



Clearsy avait déjà annoncé la certification SIL2 de l’écran d’affichage développé par Centralp, l’application ETCS Baseline 3 développée par Clearsy est maintenant certifiée SIL2 par Certifer elle aussi.



La nouvelle console répond pleinement aux exigences du document de référence : SUBSET 091 – Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2, version 3.4.0, datée du 01.12.2015 (section 7.2.1.5) et aussi du document informatif : le SUBSET 118 Functional Safety Analysis of ETCS DMI for ETCS Auxiliary Hazard, version 1.4.0, daté du 20.06.2016 (section 6.8.1.2).



Le niveau SIL2 est aussi confirmé dans le document de l’Agence ferroviaire européenne (ERA) du 28 janvier 2015, confirmant le taux de défaillance acceptable (THR) et demandant la mise à jour des précédentes versions d’équipements.





Réduction du risque



Ces dispositions réduisent ainsi le risque que l’opérateur ne voit pas ou interprète mal les messages à l’écran, et que les commandes ne soient pas prises en compte.







Pour d’autres applications, l’intégrateur pourra ajouter facilement sa partie applicative qui sera basées sur les principes de bases déjà certifiés SIL2 de la console (via un fichier de configuration), en suivant une liste de préconisations déjà approuvées par certificat (contraintes exportées).





Deutshe-Bahn



Talgo, grand constructeur espagnol, a récemment fait confiance à ce DIM2 SIL2 issu du partenariat Clearsy/Centralp, et développe une application de Contrôle-commande et Supervision du Train (TCMS) ; la console équipera les trains de la Deutshe-Bahn, opérateur allemand reconnu pour la fiabilité de ses systèmes.

À propos de Clearsy



Clearsy est une société aixoise spécialiste en conception de systèmes sécuritaires pour des secteurs critiques.



Active depuis de plus de 20 ans, Clearsy dispose d’une expérience importante en matière de réalisation de systèmes critiques de sécurité de niveau SIL1 à SIL4 selon les normes CENELEC EN50126, EN50128, et EN50129. L’entreprise collabore régulièrement avec d’autres acteurs industriels, aussi bien des entreprises que des instituts de recherche et de développement.



Plus d'informations sur : www.clearsy.com