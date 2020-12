tech

Comptage entrées / sorties : calcul de la densité

PDC "People Density Calculator" est un système automatisé de comptage des entrées et sorties dans les magasins ou autres lieux. Le système calcule ainsi le taux d'occupation et permet d'indiquer si les personnes peuvent entrer ou si elles doivent attendre. Un dispositif d'affichage automatisé est placé à l'entrée du magasin, celà permet de gérer le flux entrant de visiteurs tout en respectant les règles de densité.





Interface de pilotage et de paramétrage



Une interface de pilotage permet de renseigner les éléments déterminant la densité maximale autorisée. On y indique la surface du magasin, bâtiment ou zone et les règles de densité applicables consécutives à la distanciation sociale. Ensuite le système s'occupe de tout. Des signaux "feux vert" sont automatiquement affichés à l'entrée du magasin sur des écrans de grand format. Le flux du trafic client est donc totalement automatisé.



Pour les lieux publics : grandes surfaces, magasins , restaurants, ...

PDC "People Density Calculator" a été conçu pour tous les lieux accueillant du public : grandes surfaces, magasins, restaurants, bars, ...

La technologie utilisée ne nécessite pas un niveau d'éclairage important. PDC est donc aussi adapté aux lieux tels que les restaurants et bars où le niveau d'éclairage est subtil.



Totale conformité RGPD : pas d'image, pas de capture de données qui pourraient identifier une personne



Parce qu'il n'y a pas d'image, la technologie est conforme au RGPD par conception. Le système PDC ne peut pas et ne capture pas de données qui pourraient être utilisées pour établir l'identité d'une personne.





Capteur



Simple à installer, fiabilité à 98%



Le système est totalement autonome. Il ne nécessite pas une connection avec avec une infrastructure informatique déja existante. La précision du comptage est de 98%, ce qui est bien plus performant que les comptages manuels.





Des informations pour le client et pour le personnel

Les collaborateurs disposent des informations en temps réel : comptage, densité, entrées , sorties, .. Ces informations permettent d'optimiser en temps réel une politique d'animation commerciale tout en respectant la réglementation sanitaire, et de maximiser la fréquentation du site.

Les clients recoivent une information claire et visuelle. Celle-ci les rassurent sur le sérieux sanitaire du site et démontre que leur santé est prise au sérieux.





"Poursuivre leur activité commerciale de la manière la plus sûre et la plus efficace possible"



Le Dr Max Ruffo, fondateur et PDG de Terabee, déclare : "Nous avons une expertise approfondie des technologies de détection et nous savons comment les appliquer pour résoudre des problèmes complexes. Je suis fier de notre équipe pour la rapidité avec laquelle elle a adapté nos solutions de comptage de personnes pour faire face à la crise de la COVID-19. Nous sommes prêts à jouer notre rôle pour aider les détaillants à poursuivre leur activité commerciale de la manière la plus sûre et la plus efficace possible".





A propos de Terabee



Fondée en 2012, l'entreprise innove constamment et emploie aujourd'hui plus de 50 personnes depuis son siège situé dans l’Ain, près de Genève. Terabee est un partenaire technologique du CERN et a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention n° 850014.

Terabee numérise le mouvement pour permettre la transformation numérique. Maîtrisant de multiples technologies de détection, Terabee fournit des modules de capteurs et des solutions adaptées pour l'industrie 4.0, les bâtiments intelligents, l'agriculture intelligente, la robotique mobile - et durant cette pandémie mondiale, pour lutter contre la Covid-19.

www.terabee.com

www.terabee.com/shop/covid-products/terabee-people-density-calculator/