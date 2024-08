tech



DSTI, École supérieure d'application de la Data Science et du Big Data, à participer cette année encore au salon Big Data Paris. À cette occasion l’établissement a présenté ses deux nouveaux programmes, le "Applied MSc in Data Engineering" et le "Advanced MSc in Artificial Intelligence".





Une progression de la maturité du marché Français



Le Salon Big Data Paris est le rendez-vous français le plus important du domaine. C’est l’occasion pour tous les acteurs et utilisateurs de se rencontrer et d’échanger sur les avancées technologiques et ses différents cas d’usages. C’est également l’opportunité de faire un point sur la maturité du marché Français vis-à-vis de l’utilisation des outils de la Data Science et du Big Data.



Cette dernière progresse d’année en année, mais les enjeux industriels ne se placent pas suffisamment dans les problématiques d’intelligence artificielle. Et ceci malgré le nouveau rapport de Cédric Villani sur le sujet. Trouver les bons cas d’usages respectant le cadre de la nouvelle règlementation générale sur la protection des données (RGPD), est un enjeu qui ressort des échanges avec les différentes entreprises rencontrées lors du salon. Mais afin de valoriser correctement leurs données, les entreprises réalisent qu’elles ont besoin de nouvelles compétences en architecture des systèmes d’information (SI) afin de pouvoir affronter les enjeux de l’intelligence artificielle. Ces SI du XXI° siècle requièrent des "Data Engineers", informaticiens en poste et/ou des nouveaux jeunes talents.





Répondre aux exigences du secteur



DSTI se veut au cœur de l’enjeu lié aux compétences à travers la formation de ses experts de la donnée. En effet depuis sa création, l’école allie l’excellence mathématique à la française ainsi que les enjeux technologiques informatiques et en a fait le cœur de son programme principal, le Applied MSc in Data Science. Les différents échanges avec les industriels lors du salon ont permis de pointer du doigt le fait que les entreprises prennent pleine conscience de la complexité du domaine et de leur besoin de s’armer d’équipes avec des connaissances devenues indispensables.





Une formation pour chaque type de profil



Le programme actuel de DSTI, permet de répondre à la demande croissante d’experts capable de valoriser les données des entreprises. Ce programme ayant les mathématiques en son cœur ne répond qu’à une partie des besoins du marché. C’est pour cela que DSTI complète son catalogue en lançant à la prochaine rentrée d’Octobre 2018 deux nouveaux programmes :

- Le "Applied MSc in Data Engineering", à travers ses modules d’architecture Big Data lié aux compétences DevOps et Cybersécurité, aura pour objectif de former les experts permettant d’adresser les problématiques IT liées à la gestion et au traitement de grands volumes de données. Il s’agit d’un programme de 600 heures de cours sur 6 mois complété par un stage de 6 mois.



- Le "Advanced MSc in Artificial Intelligence" est lui plus court et pointu en termes de connaissances mathématiques. Ce programme sur 300 heures sur 3 mois de cours, à la frontière de l’ingénierie et de la recherche appliquée a pour but de présenter les techniques les plus en pointe de l’intelligence artificielle, mais nécessite déjà des connaissances solides en Data science.



À propos de DSTI



Data ScienceTech Institute (DSTI) est un établissement privé d’enseignement supérieur libre hors contrat, lancé en 2015 et dirigé par José Massol, Sébastien Corniglion et Léo Souquet. L’institut propose des cursus d’enseignement supérieur ("post-graduate") de spécialisation en Data Science (Sciences de la donnée), et l’analyse Big Data (mégadonnées) pour les diplômés à bac+5 et les professionnels ayant acquis une expérience équivalente. L’Institut a ouvert deux campus, à Sophia-Antipolis et à Paris où, en étroite coopération avec des partenaires industriels prestigieux, une équipe d’enseignants-chercheurs et d’experts du monde professionnel, forme depuis la France et de par le monde, les futurs Data Scientists, des experts opérationnels dans les nouveaux métiers du Big Data.



Plus d'informations : www.dsti.institute