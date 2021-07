tech

Nouvelle gamme de cloisons de séparation



L'entreprise Nobo lance une nouvelle gamme de séparateurs en PVC. Il s'agit d'une large gamme de mobiliers de distanciation sociale faciles à installer, designs et efficaces dans tous les environnements. Le design transparent des cloisons Nobo assure une communication claire tout en restant protégé.





Des solutions modulables pour tous les environnements

Nobo propose une gamme de 12 cloisons de séparation modulables, adaptables selon l'environnement et la configuration du lieu.

Les cloisons Nobo sont :

disponibles en différentes tailles

à poser ou fixer sur un bureau, une table ou un comptoir

disponibles avec des accessoires de modularité permettant de combiner plusieurs éléments

disponibles sur pieds fixes ou roulettes





Des séparateurs adaptés à tous les types d'espace

Les séparateurs Nobo sont pratiques, modulables et designs. Ils sont parfaitement adaptés aux besoins de distanciation des bureaux, des restaurants, des cafés, des hôtels et des commerces.



Les différentes tailles disponibles, ainsi que les accessoires de modularité permettent d'adapter les séparateurs à la configuration des lieux, en intérieur comme en extérieur.





Du mobilier de distanciation personnalisable



Les séparateurs Nobo sont disponibles avec un cadre en aluminium ou en acrylique blanc. Il est également possible de personnaliser les écrans de séparation. Nobo propose plusieurs options de personnalisation :

Impression et couleurs

Identité d’entreprise (logo, couleurs)

Style & Atmosphère

Transparent ou opaque





Disponible dans les enseignes de distribution

Les cloisons de distanciation Nobo sont disponibles chez les spécialistes bureautiques et fournitures de bureau (Adveo, Manutan, Comlandi, Bureau Vallée) et chez les pure players e-commerce (Amazon).

Les distributeurs sont libres de leurs prix.

À propos de Nobo :

La marque Nobo appartient au groupe Acco Brands, fabricant de produits et de fournitures de bureau et de bien-être à travers plus de 100 pays dans le monde. Fondée en 1893, Acco Brands emploie environ 6500 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards $.

Nobo est la marque leader en communication visuelle en Europe. La philosophie de Nobo est de permettre une communication claire, créative et efficace dans tous les environnements.

Nobo commercialise une gamme très variée et complète de solutions telles que des tableaux blancs, des chevalets de conférence, des vitrines, des tableaux d'affichage et produits de signalétique et également des solutions de distanciation sociale.