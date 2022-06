tech

Une marketplace qui permet l’achat d’un produit lors d’une vidéo demo

Découvrir des produits vendus en ligne n’a jamais été aussi démonstratif que par la présentation en vidéo. Flixby.live permet non seulement aux marchands de diffuser leurs Lives mais également aux spectateurs de sélectionner les articles, de les ajouter à leur panier d’achat et de les commander. Tout ceci grâce à la technologie d’achat intégré dans la vidéo. Tout en interagissant avec le marchand en plein direct.







Un nouveau canal de vente au service des marchands mais aussi des spectateurs



Les marchands diffusant leur Live Shopping sur Flixby.live proposent désormais une expérience d’achat totalement digitalisée, interactive et intégrée. Les spectateurs eux, achètent mieux et plus facilement. Une meilleure expérience d’achat et de vente qui impacte directement le taux de retour, car mieux présentés.

En quelques clics, chaque marchand crée sa propre chaîne de Live Shopping sur Flixby.live

Les marchands désirant démarrer leurs ventes en Live, s’inscrivent simplement sur www.flixby.pro. Chaque marchand accède ensuite à son compte pour paramétrer ses Lives, articles et gérer les détails des commandes de leurs clients.

Témoignage vidéo d’un marchand disponible sur : https://youtu.be/cc4vfwANelI



Un coût, lié au succès du marchand



Fonctionnant sur le même principe de revenus qu’une marketplace, Flixby.live prélève une commission sur les ventes faites durant les vidéos par le marchand. Pas de frais de démarrage, ni d’abonnement. Pour un taux de conversion 10x supérieur à un site e-commerce classique et un taux de retour réduit à 5%.