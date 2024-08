tech







Depuis le 12 mai 2017 WannaCry Ransomware a touché plus de 400 000 PC et portables et se propage dans les banques, hôpitaux, écoles, ministères. Wannacry exploite une faille appelée "Eternal Blue" développée par la NSA.



Les victimes essayent de trouver une solution pour récupérer les documents cryptés sans payer de rançon. Easus Data Recovery leur apporte une solution probante. Ainsi, si il n'est pas possible de garantir la récupération de 100% des données, il est capable de redonner accès aux données d'origine supprimées par le ransomware une fois le cryptage terminé.



"C'est un cauchemar, nous avons eu environ 200 PC infectés par WannaCry, ce qui nous a plongé dans un état de stress réel. Nous avons testé la solution Easus Data Recovery qui nous a permit dans certains cas de récupérer des documents. Nous l'avons donc déployé sur tout notre parc informatique", déclare Xavier Escribano, dont l'entreprise a été durement touchée par le ransomware. "Nous avons pu récupérer 30% de notre parc de PC avec "EaseUS data recovery software pour Windows", rajoute-t-il.



EaseUS Data Recovery Wizard Solution pour WannaCry est disponible ici :

www.easeus.fr/evenement/sauvegarde-restauration-attaque-de-virus-2017.html