FonePaw Enregistreur d'écran est un logiciel d'enregistrement d'écran professionnel et intuitif. Ses fonctions polyvalentes permettent d'enregistrer facilement tout ce qui se passe sur l'écran de l’ordinateur Win/Mac avec le son et la webcam. Cet outil puissant, permet d'enregistrer les émissions télévisées en direct, les cours, les jeux et les réunions et de faire en même temps les annotations. Il est également possible de personnaliser la zone d’enregistrement et fixer la fenêtre pour être certain d'enregistrer le contenu souhaité.

Caractéristiques principales de FonePaw Enregistreur d'écran



- Enregistrer tout ce qui se passe à l'écran avec le son et la webcam sans filigrane : FonePaw Enregistreur d'écran donne la possibilité d’enregistrer ou pas le son du système/microphone et la webcam. Le mode « Enregistreur Vidéo », permet ensuite de voir le bouton, d’allumer ou d’éteindre la webcam, le son système ou le microphone. Cela rend tout l’enregistrement plus flexible. Par exemple, la Barre d'outils Capture d'écran Mac n’autorise pas de se filmer avec la webcam, alors qu'il est possible d'enregistrer l’écran Mac avec le son et la webcam via FonePaw Enregistreur d'écran.





- Enregistrer des cours/réunions/présentations professionnelles en ligne : Vous suivez les cours en ligne ou bien participer à une réunion très importante et voulez l’enregistrer pour réviser ? FonePaw Enregistreur d'écran vous aider à le faire. La solution la plus pratique consiste à lancer l’enregistreur une fois que les cours/réunions commencent. En outre, vous pouvez aussi programmer une tâche en cliquant sur « Programme de tâche » en bas de l’interface principale. Avec ce logiciel, l’enregistrement d’une réunion Zoom sans autorisation est réalisable.





- Enregistrer des émissions télévisées en direct : Aujourd'hui, la majorité des émissions télévisées sont accessibles depuis des plateformes de streaming en ligne, comme France TV, M6, MyTF1, etc. Si vous aimez regarder les émissions en direct mais n’avez pas de temps de les regarder quand elles sont diffusées, vous pouvez les enregistrer avec FonePaw Enregistreur d'écran. Il suffit pour cela de se rendre sur le site des chaînes, par exemple M6, puis de lancer FonePaw Enregistreur d'écran et fixer la zone d’enregistrement. Vous pouvez enregistrer les émissions d'M6 en temps réel ou programmer une tâche en entrant l’heure de début.





- Enregistrer des jeux vidéo en streaming : Si vous voulez enregistrer des jeux vidéo en streaming, vous pouvez aussi utiliser FonePaw Enregistreur d'écran, via un mode spécial « Enregistreur Jeu ». En choississant ce mode, vous pouvez faire l’enregistrement des jeux vidéo en fixant la fenêtre.





- Faire l’annotation lors de l’enregistrement : FonePaw Enregistreur d'écran vous offre aussi une boîte d’outils d’annotation lors de l’enregistrement d’écran. Pendant que vous enregistrer l’écran sur l’ordinateur, vous pouvez faire l’annotation en temps réel, ajouter les effets de souris ou de frappe de clavier, utiliser l’effet de projecteur, faire une capture d'écran, etc.





- Éditer la vidéo après l'enregistrement : Une fois l’enregistrement de l’écran terminé, vous pouvez faire quelque édition simple sur FonePaw Enregistreur d'écran. Par exemple, vous pouvez couper la partie supplémentaire, diviser une vidéo en plusieurs parties, ajuster le volume, etc. Et ce sans avcoir à télécharger un autre outil d’édition payant.



Prix de FonePaw Enregistreur d'écran



FonePaw Enregistreur d'écran encourage les utilisateurs à essayer dans un premier temps le logiciel avant de l’acheter et offre donc une version d’essai gratuite, qui présente l'ensemble des fonctions pour une durée d’enregistrement vidéo maximale de 3 minutes.



Après l’essai, pour acheter la version professionnelle, FonePaw Enregistreur d'écran propose 3 formules au choix : €18.35 pour l’abonnement d’un mois pour un PC, €36.08 pour l’abonnement d’un an pour un PC, €74.83 pour l’abonnement à vie pour deux PCs.



Pour acheter la version professionnelle de FonePaw Enregistreur d'écran, il suffit de se rendre sur la boutique en ligne et choisir la formule souhaitée.





FonePaw Enregistreur d'écran est un outil d'enregistrement professionnel hautement personnalisable. Durant l’utilisation, vous pouvez choisir la partie de l'écran à enregistrer, fixer une fenêtre selon leur besoin, allumer ou éteindre le son ou la webcam, faire les annotations comme vous le voulez, ajouter des effets... L'outil idéal pour enregistrer l’écran de votre ordinateur Win/Mac.

À propos de FonePaw



FonePaw est synonyme d'expérience, d'efficacité et de qualité. Fondée en 2014, c’est une société de logiciels de premier plan spécialisée dans les outils multimédias, la récupération de données, le transfert de données, et la réparation de systèmes. Comme l’un des logiciels le plus vendu sous la marque FonePaw, FonePaw Enregistreur d'écran a déjà gagné une très bonne réputation parmi plus de 100 mille clients. Il est considéré aujourd’hui comme le logiciel d’enregistrement le plus populaire par plusieurs médias.





