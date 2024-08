tech

Produit à la demande et habillés par des artistes contemporains



Chaque modèle est produit à la demande et habillés par des artistes contemporains à Groningen aux Pays-Bas. Il intègre un processeur graphique Intel® Iris Plus Graphics, deux haut-parleurs Visaton ainsi qu'un processeur Intel® Core™ i5 ou Core™ i7.



Une personnalisation totale du design du mini-pc est proposée avec le Bespoke Programme de Garzetta.





Matériaux et composants de haute qualité



Assemblé dans les ateliers de Garzetta, l'Ardea est conçu en aluminium et en bioplastiques légers. Ses dimensions réduites (18x21x9cm) et son design en font un véritable objet de décoration dans n'importe quel intérieur. Il est assemblé uniquement avec des composants de haute qualité. Garzetta développe par ailleurs d'autres modèles de mini-pc qui seront bientôt disponibles.



A partir de 1325 €. en fonction du choix des composants internes et du design choisi.











Specifications produits



Processeur

Processeur Intel® Core™ i7-7567U (3.5 GHz to 4.0 GHz Turbo) ou

Processeur Intel® Core™ i5-7260U processor (2.2 GHz to 3.4 GHz Turbo)

Dimensions

Dimensions du Garzetta Ardea’s : (LxWxH) are 21x18x9 cm (8.2”x7”x3.5”).

Corp

Squelette en aluminium avec usinage haute précision.Corps en bioplastiques très légers. Peinture appliqué au pistolet à air, peinture de qualité professionnelle utilisée dans l'industrie automobile.



Pour toute autre questions sur les autres niveaux de finitions, contacter Garzetta : bespoke@garzetta.eu



Carte graphique

Intel® Iris™ Plus Graphics 650 or (pour le i5-7260U processor) Intel® Iris™ Plus Graphics 640

Audio

Deux HP Visaton BF 32-8 Ohm intégrés

RAM

De 8 GB à 32 GB

Connectivité périphérique

Intel® Gigabit LAN

Thunderbolt 3 port avec support pour USB* 3.1 Gen 2, DisplayPort* 1.2 et 40 Gb/s Thunderbolt

Deux ports USB 2.0

Deux ports Super Hi-Speed USB 3.0

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (802.11ac), 2x2, jusqu'à 867 Mbps

Dual Mode Bluetooth® 4.2

Stockage de masse

Toujours inclu : Solid State Drive (250 GB - 500 GB). Le client peut aussi choisir un disque dur conventionnel parmi le choix proposé.



Pour accéder à l'ensemble des spécifications produit, cliquez ici





A propos de Garzetta

Garzetta a choisi de fabriquer des équipement informatiques de très haute qualité tant sur le plan des composants que sur le plan de l'assemblage ou du design.

De nombreux autres produits alliant qualité et design sont prévus au lancement dans les mois à venir.



Plus d'informations : www.garzetta.eu