S'imposer sur un marché à fort potentiel



Créée en août 2015, la start up Roofstreet s'appuie sur l'expertise du réseau de Seed4soft, auprès duquel elle vient de réaliser une première levée de fond de 215 000 euros, pour accélérer la croissance de Roofstreet et lui permettre de s’imposer sur un marché emergeant à fort potentiel, celui de la géolocalisation prédictive.



"Trouver un partenaire comme Seed4Soft, capable de cerner nos besoins et de comprendre le marché très spécifique du software représentait un enjeu stratégique pour nous", indique Angel Gomez, fondateur de Roofstreet, "Cette levée de fonds est le premier pas vers une véritable révolution de l’expérience utilisateur dans les applications géo-localisées".



"Nous sommes très fiers de faire partie de l’aventure : Roofstreet s’inscrit parfaitement dans notre cœur de métier et nous avons toute confiance en Angel Gomez et son équipe pour faire de cette collaboration un succès", témoigne Franck Delorme, Président de Seed4soft.



Hervé Couturier, Mentor Seed4Soft de Roofstreet concluant "Nous allons conduire ce projet vers le succès que nous pressentons. Ce marché est en cours de mutation et avait besoin d’un nouvel acteur proposant une vraie rupture technologique".





Veery, Software Development Kit polymorphe



L'objectif de Roofstreet est d'ajuster les applications géo-localisées aux habitudes réelles de leurs utilisateurs, et de permettre aux entreprises d’offrir un service proactif en adéquation avec les besoins des consommateurs.



Dans cette optique, Veery est un SDK (Software Development Kit) permettant d’intégrer la géolocalisation prédictive directement au sein de n’importe quelle application mobile. Les applications deviennent alors capables d’offrir pro-activement des services aux utilisateurs en fonction de leurs futures localisations et intentions de déplacements.



La demande pour rendre cette technologie accessible est particulièrement forte dans les secteurs des "Smart Cities" et de la nouvelle mobilité humaine : réseaux de taxis 2.0, usages partagés de véhicules ou encore mise à disposition aux bons endroits de véhicules autonomes.





Seed4soft



Seed4soft est un club d’experts du logiciel avec un cumul d’expériences inégalé dans ce domaine. Fonctionnant comme un fonds, Seed4soft regroupe 20 entrepreneurs et dirigeants d’entreprise investissant ensemble 200k€ à 400k€ dans des startups prometteuses en phase d’amorçage, dans le domaine du software B2B.



