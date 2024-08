tech





Pour les sessions gaming intenses

Déjà disponible, la monture FPS offre des branches plates, en acier, avec le logo Razer combiné avec les couleurs légendaires de la marque, et optimisée pour être compatible avec les casques Razer. Son design moderne et enveloppant donne aux utilisateurs une excellente couverture visuelle pour les sessions gaming intenses. La FPS inclut la technologie de verres brevetée Gunnar i-AMP®, spécifiquement conçue pour réduire la fatigue visuelle et protéger des effets nocifs de la lumière bleue artificielle. Les patins ajustables et les branches larges permettront une compatibilité avec de nombreux visages.



“Nous sommes ravis de lancer le nouveau modèle gaming FPS avec notre partenaire Razer”, commente Scott Sorensen, président de GUNNAR. “Ces deux marques ont en commun une forte identité produit sur l’excellence du design et une tradition de produits premium qui donnent aux gamers un avantage décisif.”



Le partenariat avec Razer transpose un design qui attire une large communauté de gamers et d’utilisateurs d’ordinateurs. Inspirée par le genre de jeux FPS, les lunettes Gunnar FPS by Razer offrent un style moderne, confort et légèreté.





Moins de fatigue visuelle pour plus de performance



Les lunettes pour écran GUNNAR protègent les yeux des effets à court et long terme de la fatigue visuelle numérique, due à la surexposition aux écrans et à la lumière bleue nocive. Chaque modèle de lunettes Gunnar est fabriqué avec des matériaux ultra légers et ultra résistants pour fournir la meilleure durabilité et la meilleure performance optique.



"GUNNAR dispose de la meilleure technologie de lunettes pour écran et pour gamers PC depuis ses débuts, et nous avons adoré travailler avec eux depuis plusieurs années sur des designs pour nos athlètes eSports et nos fans", affirme Min-Liang Tan, co-créateur et CEO de Razer. "Le temps passé par des pro gamers pour l’entraînement les amène à être face à un écran pour de très longues périodes. Notre nouveau modèle de lunettes Gunnar FPS permettra aux joueurs d’avoir un avantage sur les concurrents avec une vision plus claire et des yeux moins fatigués.”





A propos de GUNNAR®



Créée en 2006, GUNNAR Optiks® LLC conçoit des lunettes pour écrans pour protéger et améliorer la vision en utilisant des solutions technologiques révolutionnaires. GUNNAR a été la première entreprise a créer la catégorie des Lunettes pour écran en 2008, et a été le pionnier en brevetant sa technologie de verres permettant de réduire la fatigue visuelle associée à l’exposition aux écrans. GUNNAR est une société privée dont le siège est à Carlsbad en Californie.



Plus d’informations et où acheter le modèle Gunnar FPS by Razer : https://gunnars.fr





A propos de RAZER™



Razer™ est un des leaders mondiaux des périphériques dédiés aux gamers. Razer change la façon dont les gens jouent aux jeux video, ou interagissent avec les autres joueurs. En ayant remporté la récompense très prisée “Best of CES” sept années consécutives, la supériorité de la marque dans l’innovation produit permet de continuer à créer de nouvelles gammes pour la communauté des gamers estimée à plus d’un milliard à travers le monde. Fondée en 2005, Razer est soutenue par Intel Capital, IDG-Accel et Heliconia Capital Management (Heliconia).



Plus d’informations sur www.razerzone.com/about-razer