tech





HypnoVR : une solution d’hypnose médicale par réalité virtuelle

Déjà largement présent en anesthésie, et au bloc opératoire, HypnoVR développe constamment de nouvelles applications de sa thérapie digitale pour le monde médical. Les logiciels d’HypnoVR sont ainsi utilisés au-delà du bloc opératoire dans de nombreux services pour diminuer la douleur et l’anxiété des patients, mais aussi pour la gestion du stress des soignants, avec une efficacité thérapeutique validée cliniquement. Cette certification soutient le potentiel de la solution et élargit les perspectives de croissance en France et à l’international.





HypnoVR



Obtention de la certification ISO 13485 : 2016



"La certification ISO est une réelle reconnaissance de l’investissement de toute l’équipe dans la structuration de notre activité. En plus d’être reconnue au niveau international, elle est incontournable pour la conception d'un dispositif médical sécurisé et efficace", expliquent les Drs Chloé Chauvin et Denis Graff co-fondateurs d’HypnoVR.



Un processus de management de qualité



"L’obtention de la certification ISO 13485:2016 représente une nouvelle étape clé pour HypnoVR en tant que fabricant de dispositif médical. Cette certification vient conforter le processus de management de la qualité que nous avons mis en place et qui est indispensable pour évoluer dans le cadre réglementaire de la santé. Cette certification exigeante souligne également l’évolution de la société, qui répond à présent aux plus hauts niveaux de performance, de qualité et de sécurité. Avec cette certification nous continuons ainsi à faire d’HypnoVR un acteur de référence dans le traitement non médicamenteux de la douleur et de l’anxiété." déclare Nicolas Schaettel, co-fondateur et président d'HypnoVR.





Thérapie par HypnoVR



À propos de la norme ISO 13485 : 2016

La norme ISO 13485 : 2016, reconnue internationalement, établit les exigences relatives à un système de management de la qualité propre au secteur des dispositifs médicaux.

Face à une réglementation qui impose des exigences de plus en plus rigoureuses à chaque étape du cycle de vie d’un produit, y compris en matière de services et de livraison. La norme ISO 13485 : 2016 permet aux organismes de démontrer l’efficacité de leurs processus de management de la qualité et mettre en œuvre les meilleures pratiques dans l’ensemble de leurs activités.

À propos d'HypnoVR



HypnoVR est une entreprise spécialisée dans le développement de thérapies digitales pour le traitement de la douleur, la gestion du stress et de l'anxiété.



Leader français, HypnoVR conçoit, développe et commercialise des applications logicielles et des dispositifs médicaux qui constituent des alternatives novatrices aux sédations médicamenteuses, accessibles au plus grand nombre.