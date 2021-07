tech





Première cartographie des emplacements des défibrillateurs

Info-Flash est une plateforme sociale et solidaire, labellisée « GreenTech Innovation » par le ministère de la transition écologique. Info-Flash déploie, dans le cadre de la « prévention des risques » et l’information aux citoyens, la première cartographie en ligne des emplacements des défibrillateurs déclarés dans la base nationale Géo’DAE. Cette base nationale Géo’DAE est gérée par le ministère de la Santé.





Cartographie en ligne des DAE - Info-Flash



Simplifier le travail des secours et des témoins d'arrêts cardiaques

La cartographie Info-Flash permet de simplifier la recherche des défibrillateurs et de fournir un information fiable en cas d'urgence. La cartographie Info-Flash assiste les services de secours et les premiers témoins d’un arrêt cardiaque dans la localisation d'un DAE. La réactivité et la vitesse d'intervention sont décisives en cas d'arrêt cardiaque. Info-Flash contribue alors à la pratique des premiers secours et à sauver des vies.

"Tout le monde peut être confronté à agir pour sauver des vies", explique Augustin. Ce dernier incite alors "les exploitants des DAE et tout propriétaire d’un site internet à mettre un lien vers la cartographie Info-Flash, ce qui consiste en une démarche citoyenne pour aider à sauver des vies".



Développer l’implantation des DAE sur l’ensemble du territoire

Depuis 2007, le ministère chargé de la Santé a engagé des actions en faveur du développement de l’implantation des DAE sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, le ministère chargé de la Santé a engagé la création de la base nationale Géo’DAE afin de faciliter l'accès aux DAE en cas de force majeure.



Sensibiliser les exploitants à déclarer leurs DAE

Les exploitants de DAE ont l'obligation légale de déclarer les défibrillateurs dans la base nationale Géo’DAE. En cas de défaut de déclaration, leur responsabilité peut être engagée.

Augustin, chef de projet Info-Flash précise : "Notre objectif est de sensibiliser les exploitants de DAE que déclarer les défibrillateurs dans la base nationale Géo’DAE est une obligation légale et leur responsabilité peut être engagée. Beaucoup d’exploitants de DAE (notamment des collectivités locales) pensent que la déclaration est effectuée par les fournisseurs ou le mainteneur, mais en regardant la cartographie diffusée par la plateforme Info-Flash les exploitants peuvent se rendre compte, si leurs défibrillateurs sont ou ne sont pas déclarés ou validés dans la base nationale Géo’DAE. A savoir que la responsabilité de déclaration incombe aux exploitants"



En savoir plus sur la cartographie en ligne Info-Flash : www.info-flash.com/defibrillateurs.html

Présentation Géo’DAE : solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/geodae_plaquette_de_communication_2021



Guides utilisateurs :

Création d’un compte sur le portail Géo’DAE :

carto.atlasante.fr/IHM/cartes/pdf_pub/GeoDAE/GeoDAE_GU_Creation_compte

Déclaration d’un DAE ou de plusieurs DAE sur le portail Géo’DAE :

carto.atlasante.fr/IHM/cartes/pdf_pub/GeoDAE/GeoDAE_GU_Declaration_DAE

À propos d'Info-Flash

Lancée en 2017 par deux anciens militaires et un entrepreneur avec le but de démocratiser la diffusion d’informations officielles à caractère préventif et sécuritaire, la plateforme Info-Flash est montée en puissance avec la crise sanitaire en relayant les informations et consignes données par les autorités, en temps réel sur plusieurs supports.

Info-Flash utilise des algorithmes intelligents pour repérer, regrouper et relayer aux citoyens une information préventive très localisée en temps réel. Ces algorithmes permettent aussi de faire remonter à la municipalité un incident mineur ou une dégradation constatés sur la voie publique et signalés par les citoyens.

Info-Flash continue son développement au niveau national en mutualisant par territoire l’information à caractère préventif et sécuritaire diffusée par les autorités locales et collectivités. Info-Flash a pour objectif d'unifier les supports d'information afin que les citoyens retrouvent une information fiable et officielle sur une seule plateforme.

www.info-flash.com