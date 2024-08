tech

Réseau LoRaWANTM : 30 000 communes couvertes



Pour connecter des millions d’objets, Objenious a développé le 1er réseau national LoRaWAN™, qui couvre 95% de la population et 86% de la surface en outdoor1, soit plus de 30 000 communes.





Coverage on Demand : le complément de couverture à la demande, pour tous les besoins



Pour assurer un complément de couverture LoRa® dans des zones difficiles d’accès comme par exemple certains bâtiments (entrepôts, hôpitaux…), les sous-sols (caves, parking…), Objenious propose l’offre "Coverage on-demand". Cette offre intègre une passerelle de communication LoRa® avec connectivité Objenious préconfigurée, un capteur de test compatible, un accès à la plateforme de supervision IoT2 SPOT de l’opérateur ainsi que tout le support nécessaire à la mise en place d’une extension complémentaire au réseau national d’Objenious.



L’offre CoD est parfaitement compatible avec le réseau national d’Objenious et permet d’assurer une continuité du service quelle que soit la localisation des objets. Elle est conçue pour une grande simplicité d’installation et d’utilisation.





Distribution : Objenious a choisi DataPrint



Pour assurer une large distribution de son offre ainsi qu’un support et un suivi de déploiement de qualité, Objenious a choisi DataPrint, leader reconnu dans la distribution de solutions IoT et spécialiste des produits LoRa®.



"Coverage On Demand permet désormais de connecter très simplement tous les objets au réseau national d’Objenious, même dans des endroits très difficiles d’accès, évitant ainsi aux entreprises de déployer des infrastructures de réseaux privés complexes et onéreuses.", déclare Stéphane Allaire, Président d’Objenious. "Compte-tenu de leur expérience de la distribution et de leur expertise sur le marché IoT, nous avons choisi de collaborer avec les équipes de DataPrint pour assurer le succès de cette nouvelle offre", ajoute-t-il.



"Objenious est clairement un des opérateurs de réseau IoT les plus ambitieux et les plus avancés en France, et son offre "Coverage on Demand" devrait considérablement faciliter l’adoption de la connectivité IoT LoRa® à l’échelle nationale", déclare Loic Kervenec, Directeur de DataPrint, "Nous sommes ravis de collaborer avec Objenious pour faciliter la diffusion de l’Internet des Objets sur tout le territoire français."





L’offre "Coverage on Demand" comprend :

- Une micro Gateway, plug and play connectée en 4G, qui ne nécessite pas d’intervention d’un technicien spécialisé

- L’abonnement au réseau cellulaire pendant 1 an

- Un capteur de test

- Des abonnements pour 10 objets/an

- L’accès à la plateforme SPOT et à ses outils de supervision et de monitoring de parc (objets et antennes)

- L’accès au réseau national LoRaWANTM Objenious

- La maintenance corrective et évolutive

- Le support expert de DataPrint



Coverage On Demand est commercialisée en exclusivité par DataPrint au tarif de 990€ HT par an la première année puis 200€ HT par an les années suivantes.



Plus de détails sur l’offre : www.dataprint.fr/solutions-m2m-et-iot/offre-coverage-on-demand-objenious



A propos de DataPrint

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la fourniture de produits, de services et de conseils pour le développement et le déploiement d’applications industrielles connectées, DataPrint s’est imposé comme un leader français de la distribution de solutions M2M et IoT professionnelles. Partenaire des plus grands fabricants de matériel pour le Machine-to-Machine et l’Internet des Objets, DataPrint propose à ses clients des solutions innovantes et robustes, accompagnées d’un haut niveau de conseil et de support.



Connectez-vous sur www.dataprint.fr pour découvrir la gamme de produits télécom IoT (3G/4G et LPWA, LoRa et Sigfox) et informatique de DataPrint.





A propos d’Objenious

L’Internet des Objets est une nouvelle révolution industrielle qu’ont entamée toutes les entreprises. Pour accompagner au mieux ces dernières à en franchir chaque étape, Objenious, filiale de Bouygues Telecom, a choisi la technologie LoRa®, standard mondial, et propose un réseau, une plateforme IoT et des services adaptés répondant aux différents besoins tels que la maintenance prédictive, le contrôle énergétique, ou encore la logistique.



www.objenious.com





1outdoor : extérieur. Chiffres de couverture Objenious au 1er septembre 2017

2IoT : Internet of Things - Internet des Objets