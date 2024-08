Né de la rencontre de 2 experts : IP TRUST et Deep Block, lors de l’appel à projet, organisé par Village-de-la-justice et OpenLaw (durant le salon « Le Village LEGALTECH » édition 2017).





Le cabinet de conseil en Droit de la propriété industrielle IP TRUST a imaginé le premier cahier de laboratoire collaboratif basé sur la technologie blockChain : LabLock. Avec son partenaire expert blockchain DEEP BLOCK, IP TRUST a donné naissance à une plateforme unique dédiée aux projets d’innovation technologique.



Développé avec les meilleurs experts Blockchain, LabLock est un outil indispensable de gestion et de protection de votre innovation, permettant de garantir à celle-ci une sécurité et un enregistrement au fil de l’eau. La technologie blockchain permet à LabLock d’être parfaitement fiable, ultrasécurisé, et d’apporter la preuve d’antériorité d’une innovation ou d’une connaissance technique.

La plateforme LabLock intègre par ailleurs des outils efficaces de gestion documentaire permettant au chercheur ou encore au manager du projet de configurer l’accessibilité des contributions. De nombreuses autres options existent et permettent une souplesse d’usage quelles que soient les situations. LabLock entend s’imposer comme la solution auprès des chercheurs et inventeurs désirant objectiver et sécuriser au maximum leur droit de propriété dans le cadre de projets collaboratifs.

Pour une ouverture de compte incluant période de Freemium : cliquez ici