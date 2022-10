tech







Boite à outil tout-en-un compatible avec les 150 LMS les plus populaires

iSpring Suite est une boîte à outils de création tout-en-un qui permet aux utilisateurs de concevoir du contenu eLearning de qualité professionnelle - cours interactifs, quiz, tutoriels vidéo, simulations, ebooks conformes à la norme SCORM et interactions - rapidement, sans nécessiter de compétences techniques ou de connaissances en informatique.



Il est également livré avec une vaste bibliothèque de ressources et de modèles et un espace en ligne dans lequel les utilisateurs peuvent stocker du contenu, y travailler en équipe et le partager avec les parties prenantes pour vérification et approbation.

Cet outil est entièrement compatible avec iSpring Learn LMS, plateforme de formation en ligne. Le contenu créé avec iSpring Suite peut également être facilement exporté vers plus de 150 des LMS les plus populaires, où il s'affichera impeccablement et livrera en retour des statistiques de formation.





Créer des expériences d'apprentissage personnalisées

Le nouveau iSpring Suite 11 possède une interface extrêmement intuitive, ainsi que de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs de créer des expériences d'apprentissage plus personnalisées et aux apprenants d'étudier à leur propre rythme :

Nouvelles fonctionnalités de personnalisation : Les concepteurs pédagogiques peuvent créer des cours conformes à la charte graphique, définir les couleurs et les dégradés du lecteur, arrondir les boutons et utiliser des polices téléchargées. Ils peuvent également utiliser l'un des cinq nouveaux modèles de lecteur de cours et définir leurs propres préréglages une fois, puis les réutiliser à chaque fois plutôt que d’avoir à partir de zéro pour les cours suivants.

Nouveau look des simulations de conversations interactives : Les simulations d'iSpring Suite 11 ont un nouveau look et de nouvelles animations. Les réponses des apprenants ne disparaissent plus comme auparavant, mais se déplacent vers le haut de l'écran. Cela permet à ces derniers de mieux suivre la progression de leur scénario de formation et voir comment les options de réponse qu'ils ont sélectionnées affectent le dialogue.

Personnages dessinés à la main : Contrairement aux versions précédentes, iSpring Suite 11 permet aux éducateurs de créer des simulations avec des personnages et des lieux dessinés à la main par des professionnels d'iSpring. 5 personnages prêts à l'emploi se déclinent en plusieurs images selon leurs émotions, et d'autres sont en cours d'élaboration.

Options de vitesse de lecture : iSpring Suite 11 inaugure une nouvelle fonctionnalité émanant des demandes des utilisateurs, qui permet aux apprenants de sélectionner la vitesse de lecture du cours. 5 options de vitesse de lecture, de 0,75 à x2 sont désormais proposées. Les développeurs de cours peuvent décider d'activer ou non cette option pour leurs apprenants.



"iSpring Suite 11 est axé sur l'aspect le plus essentiel de l'apprentissage en ligne - l'expérience d'apprentissage. Avec cette nouvelle version, les créateurs de cours disposent d'une infinité d'options pour personnaliser l'apparence et l'affichage de leur contenu", explique Michael Keller, responsable eLearning chez iSpring. "Les concepteurs pédagogiques indépendants peuvent créer des préréglages uniques pour chacun de leurs clients. Les spécialistes L&D peuvent concevoir des programmes de formation conformes à la charte de leur marque. Les enseignants peuvent intégrer des personnages dessinés à la main pour susciter l'intérêt de leurs élèves et enseigner de nouveaux sujets sous un angle plus stimulant. Chacun pourra créer un eLearning encore plus performant avec iSpring Suite 11."





Prix et disponibilité



iSpring Suite 11 est disponible en 9 langues, et la fenêtre du lecteur de cours est proposée en 13 langues, notamment en espagnol, en chinois et en japonais. Il peut être téléchargé à partir du site Web iSpring et utilisé dans une version d'essai entièrement fonctionnelle pendant 14 jours. Le prix actuel de l'outil eLearning est de 770 €/an pour un abonnement de base et de 970 €/an pour un abonnement avancé.



Cette version s'accompagne d'un nouveau plan tarifaire spécial pour les freelancers, en plus de prix spéciaux pour les établissements d'enseignement, les organisations à but non lucratif et les organismes gouvernementaux.



Le détail des prix est disponible à l'adresse suivante : https://www.ispring.fr/ispring-suite#pricing

À propos d'iSpring Solutions



iSpring est un leader mondial dans la création de logiciels primés pour l'eLearning. Elle a lancé iSpring Presenter, son premier outil eLearning, en 2001 et a conçu depuis de multiples solutions avancées et faciles à utiliser pour les professionnels de l’eLearning.

Depuis plus de 20 ans, iSpring a développé plus de 10 outils eLearning autonomes, tels qu'iSpring QuizMaker, iSpring Converter Pro et iSpring Cam Pro. Ces outils sont très populaires parmi les professionnels de l'eLearning, aussi bien séparément qu'ensemble - réunis au sein d'iSpring Suite, un outil auteur tout-en-un. La sortie en 2014 d'iSpring Learn, un LMS basé sur le cloud, a permis aux entreprises de propulser leur apprentissage en ligne avec les seules solutions d'iSpring. L'éditeur met constamment à jour ses produits, restant ainsi à la pointe du progrès, et introduit de nouvelles fonctionnalités basées sur les demandes des utilisateurs.

iSpring est reconnu pour ses produits magnifiquement conçus et son service client hors pair. Plus de 59 000 clients dans plus de 170 pays choisissent iSpring pour ses performances supérieures et sa fiabilité. La liste des clients comprend des milliers de concepteurs pédagogiques et d'enseignants indépendants, près de 200 des entreprises Fortune 500, des agences gouvernementales et des établissements d'enseignement du monde entier, comme Microsoft, SAP, Boeing, Dell, Adidas, Procter & Gamble, l'Université de Californie à Berkeley, l'Université Harvard et l'Université Stanford.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel www.ispring.fr