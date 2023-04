tech





JapanNext propose des moniteurs pour tous les usages personnels ou professionnels : création de contenu, bureautique et bien entendu, gaming.



Dotés de technologies de pointe permettant des taux de rafraîchissement élevés, une faible latence d'entrée et une grande précision des couleurs, les moniteurs JapanNext constituent un choix populaire parmi les gamers, séduits par une expérience de jeu des plus fluides.



Avec une gamme allant de 10.1 à 98 pouces, ils sont également prisés par les créateurs de contenu et les agences événementielles pour des salons ou conventions. Leur netteté et leur clarté boostées par une forte densité de pixels permettent d'avoir une qualité d'image extrêmement détaillée, naturelle et réaliste.



Pour fêter son lancement en Europe, JapanNext propose en exclusivité une sélection de 5 moniteurs de 27 à 32 pouces, à -50% pendant 1 mois.

A propos de JapanNext



JapanNext est une marque japonaise d'écrans pour PC offrant des produits innovants, de qualité et abordables. Les écrans JapanNext offrent une expérience visuelle immersive, une durabilité et une adaptabilité aux besoins des utilisateurs, tout en étant conçus avec soin pour réduire leur impact sur l'environnement. En tant que marque japonaise, JapanNext bénéficie de la confiance et de la réputation de qualité et de sérieux associées aux entreprises japonaises.



Plus d'informations : https://eu.japannext.com