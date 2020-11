tech



Soutenir l'économie et la consommation locale

Les commerces de proximité, souvent sans stratégie de digitalisation, ont été parmi les plus impactés par le premier confinement. Le deuxième confinement les met aujourd'hui en concurrence directe avec les mastodontes du ecommerce alors qu'il n'ont eu ni le temps ni les moyens de se structurer pour faire face à cette nouvelle situation.



Pour contribuer à soutenir l'économie et accompagner les Français dans leur volonté de consommer local, l’agence web QG & CO lance #JeSauveMonCommerce, un outil simple d'accès pour permettre aux commerces de proximité de faire basculer leur activité en ligne.





Simplicité et indépendance



Facile de prise en main, #JeSauveMonCommerce permet aux commerçants non digitalisés de mettre en place en quelques clics un paiement par carte bancaire, virement ou espèces afin de vendre rapidement en ligne leurs produits en Click & Collect et/ou livraison locale.

La plateforme leur offre également la possibilité de proposer la vente de chèques cadeaux pour les fêtes de fin d'année et des bons solidaires permettant à leur clients de pré-commander ou offrir des cadeaux issus de l’économie locale quand bien même l’activité ce second confinement viendrait à se prolonger.

Les commerçants restent indépendants et ne font pas partie d’une énième marketplace. Une fois leur page créée, ils sont propriétaires des données collectées et peuvent ensuite diffuser cette page complètement personnalisée aux couleurs du commerce sur les réseaux sociaux, par sms, par email, par flyer...





Comment ça marche ?



L’inscription prend 5 minutes. Il suffit de se rendre sur le site www.je-sauve-mon-commerce.fr et de créer un compte. L'utilisateur active ensuite les blocs de son choix, paramètre sa page web et configure les modules de paiement. Puis il ajoute les produits ou services qu'il souhaite proposer à la vente avant de choisir les chèques cadeaux et bons solidaires disponibles.





Combien ça coûte ?

Face à l’ampleur de la crise qui frappe les commerce de proximité, QG & CO a pris l'engagement d'être le plus juste possible sur le prix en proposant l'accès à la plateforme au tarif de 15€ HT/mois sans engagement, plus 60€ HT de frais d’installation. De plus, un support a été mis en place afin d’assurer aux commerçants une assistance et une aide à l’utilisation 7j/7 de 08:00 à 22:00.

A propos de QG & CO



QG & Co est une agence web installée à Roanne et à Montpellier. Forts d'une expérience de plusieurs années au service des commerçants et des TPE, l'agence a voulu venir en aide aux commerces aujourd’hui fermés et proches de l’asphyxie, à ceux pour qui cette année a été très douloureuse, mais aussi à ceux qui veulent tout simplement fidéliser leur clientèle.