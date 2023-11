tech

La cérémonie a eu lieu à Amsterdam, où le co-fondateur et PDG de Cellulotech, Romain Metivet, s’est vu remettre ce prix des mains de Tim Sykes, Directeur de Packaging Europe, et Luciana Pellegrino, Présidente élue de la World Packaging Organization.



Des emballages en papier compétitifs et durables

Cette reconnaissance prestigieuse confirme le potentiel conséquent offert par la solution de Cellulotech pour offrir des emballages en papier recyclables plus performants et remplacer les plastiques, cires ou silicones à un moindre coût.



Une approche nanotechnologique

Alors que l’approche traditionnelle pour offrir des propriétés barrières aux papiers implique l’addition d’une nouvelle couche de matériau, Cellulotech propose une approche nanotechnologique, en greffant de façon covalente des molécules d’acides gras d’un nanomètre autour des fibres.





Des centaines de fois moins de matériau

Le procédé sans solvant et bio-sourcé de Cellulotech nécessite des centaines de fois moins de matériau par mètre carré que les traditionnelles techniques de couchage, permettant ainsi de maintenir la recyclabilité et biodégradabilité du papier, tout en réduisant les coûts et les émissions de CO2 jusqu’à 95% par rapport aux solutions actuelles.





De nouvelles opportunités pour les secteurs de la construction, de la santé, du textile ou du dessalement de l’eau de mer

Les propriétés uniques offertes par cette technologie, comme sa capacité à obtenir des papiers sans capillarité, superhydrophobes mais respirant, offre également de nouvelles opportunités à forte valeur ajoutée aux matériaux cellulosiques dans les secteurs de la construction, de la santé, du textile ou du dessalement de l’eau de mer. Par exemple, Cellulotech a démontré que sa technologie pouvait être utilisée pour fabriquer des masques chirurgicaux biodégradables.

« Nous sommes convaincus que notre technologie va fondamentalement changer l’industrie du papier et de l’emballage, ainsi qu’augmenter le champ des possibles des biomatériaux » commente Romain Metivet Founder & CEO Cellulotech

A propos de Cellulotech

Cellulotech a été co-fondée par Romain Metivet et le Dr. Daniel Samain en 2020, avec pour vision de rendre possible une nouvelle ère de matériaux abondants, le « Cellulocène ».

La réaction chimique qui sous-tend la technologie développée par Cellulotech a été découverte par le Dr. Daniel Samain la veille de Noël en 1996. Malgré un fort intérêt, la difficulté est demeurée la mise à l’échelle industrielle du procédé.

Avec un temps de réaction de 0.1 seconde, le procédé de Cellulotech est maintenant assez rapide pour être adopté par l’industrie du papier et de l’emballage. L’entreprise dispose de 5 brevets, couvrant le procédé et des applications à forte valeur ajoutée.

L’entreprise, dont le siège social se situe au Canada, est maintenant en négociation avancée avec de nombreuses entreprises pour des projets pilotes en Amérique du Nord et en Europe. Elle prépare une levée de fonds pour le début de l’année prochaine et souhaite étendre ses activités en France pour accélérer son développement européen.

