Travail combiné de syndicats et fédérations liés à l'industrie du futur

La FFC Robotique se réjouit de cette décision, résultat du travail combiné de nombreux syndicats et fédérations liés à l’industrie du futur dont la FFC Robotique pour constituer une proposition qui a été retenue par le Ministère de l’Industrie.



Cette nouvelle filière sera présidée par Frédéric Sanchez, président de l’AIF (Alliance pour l’Industrie du Futur) et sera hébergée au sein de l’AIF. La FFC Robotique tient à remercier Frédéric SANCHEZ pour son écoute sur les différentes actions menées par la FFCR depuis plusieurs années et que ce nouveau CSF permettra de renforcer.





La FFC Robotique partenaire du nouveau Comité Stratégique de Filière



La FFC Robotique, en tant que partenaire de ce CSF sera un membre actif qui apportera au Comité la proximité de ses clusters avec les conseils régionaux et la représentation des entreprises de robotique, essentiellement des start-up, PME et ETI régionales.



La robotique, au cœur de la modernisation industrielle, une des briques technologiques de l’Industrie du Futur

Développer l'activité des TPE, PME et ETI françaises de robotique



Le Contrat Stratégique de la Filière « Solutions Industrie du Futur », va permettre entre autre de développer l’activité de nos TPE, PME et ETI françaises de robotique qui offrent des savoir-faire pointus, des innovations de spécialistes terrain très complémentaires et valorisables au sein des grands groupes.



FFC Robotique : plus 800 entreprises représentées



La FFC Robotique, représentant plus de 800 entreprises de robotique, principalement start-up, PME et ETI issues de nos régions, aura à cœur de proposer et développer des actions permettant de regrouper les expertises Françaises autour de grands projets structurants.

Philippe Roussel, Délégué Général de la FFC Robotique précise que "la création de ce CSF devrait permettre à la FFC Robotique d’accélérer les actions déjà initiées par la fédération comme, par exemple les travaux avec la filière du bâtiment ayant pour objectif de développer de nouveaux outils robotisés pour les métiers dangereux et pénibles de ce secteur."



L'union des professionnels de la robotique

L’union fait la force, c’est ce qui a poussé les professionnels de la robotique à se regrouper depuis une dizaine d’années, d’abord au niveau régional dans des clusters, puis au niveau national avec la création de la FFC Robotique en 2016 et enfin au niveau international avec la participation en tant que membre fondateur du GRC (Global Robot Cluster) en 2018, cluster mondial regroupant une vingtaine de pays.



Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape qui intègre une grande diversité d’acteurs de l’industrie du futur dans une même organisation de filière nationale dont la richesse viendra de la complémentarité de l’approche de terrain, de l’innovation, de la recherche et des fournisseurs plus globaux.



La création du CSF, une solution pour accélérer les actions de la FFC Robotique

Pour Marco Calcamuggi, président de la FFC Robotique, "le CSF Solutions Industrie du Futur va permettre de faire connaitre, amplifier et accélérer les actions de la FFC Robotique, qui s’inscrivent par essence dans le plan de ré-industrialisation, de relocalisation et de réappropriation de la souveraineté Nationale de notre industrie."

Plusieurs projets structurants initiés par le FFC Robotique vont être accélérés par la création de ce CSF. Le développement de solutions robotiques pour la filière du Tri et Recyclage des Déchets, le rapprochement avec la filière santé pour permettre la création de partenariats entre les établissements de Santé et les projets de robotique, la robotisation de la Construction avec les actions initiée par la FFCR et la FFB en sont quelques exemples.



La formation et la recherche, les priorités du nouveau CSF

La robotique est une technologie en évolution permanente, les axes formation et recherche sont aussi une priorité du CSF pour que notre pays reste à la pointe de la technologie. Les projets pour s’assurer de la bonne adéquation entre la demande des entreprises et les formations disponibles sont essentiels au bon fonctionnement de cette filière. De même, la relation de proximité qui a toujours existé entre les clusters de robotique et les laboratoires de recherche va se voir renforcée dans cette nouvelle filière.



FFC Robotique : un fort ancrage régional

L’ancrage régional de la FFC Robotique correspond bien à la structure et diversité de l’industrie française installée en régions. L’organisation en cluster de la FFC Robotique permet une grande proximité avec les acteurs de terrain de la révolution industrielle en cours, en cohérence avec les stratégies de développement économique des Conseils Régionaux. Notre contribution au CSF sera imprégnée de notre vécu, de nos racines et de nos dynamiques régionales.

Pour Sylvie Algarra, Vice-Présidente de la FFC Robotique en charge du marché Français, "cette filière est une vraie opportunité pour nos « pépites technologiques Françaises » qui n’ont pas toujours les structures suffisantes pour valoriser leurs savoir-faire et se développer."



Les chantiers prioritaires du CSF

La nouvelle filière est lancée, il reste encore quelques semaines de travail pour formaliser les chantiers prioritaires qui seront sélectionnés.

Ce que nous pouvons en retenir ce sont les intentions :

l’intention de donner la priorité aux entreprises Françaises,

l’intention d’accompagner les PME vers l’industrie du Futur,

l’intention d’impliquer les PME offreuses de solutions dans le processus.

A propos des Comités Stratégiques de Filière (CSF)

Les Comités Stratégiques de Filière (CSF) sont un élément central de la démarche inhérente au Conseil National de l’Industrie. L’objectif est d’instaurer, via ces instances, un dialogue concret, performant et régulier entre l’Etat, les entreprises et les représentants des salariés sur tous les sujets-clés qui permettront la reconquête industrielle française, et ce, filière par filière.



Chaque CSF se définit par un périmètre clair, une présidence portée par un industriel représentatif du secteur, une volonté des industriels du secteur de se coordonner et de se structurer, et enfin une définition commune des problèmes liée à une acceptation partagée du moyen pour les résoudre. Ce mode de résolution est aujourd’hui commun aux filières : il s’agit du contrat de filière. Ces contrats visent à structurer de manière concrète l’action des CSF. Ils recensent des projets structurants pour la filière qui engagent de manière réciproque l’Etat et les acteurs privés.



Ces projets se développent autour de 5 axes prioritaires : transition numérique et digitalisation de la filière, développement de projets de recherche et d’innovation, promotion de l’emploi, de la formation et des compétences pour la filière, conquête de nouveaux marchés à l’international, accompagnement des PME de la filière.





A propos de la Fédération Française des Clusters de Robotique

Créée en 2016, la FFC Robotique, association loi 1901, rassemble les clusters Français de robotique, régionaux et thématiques, et apporte à la filière son ancrage régional et sa proximité avec les start-up, PME et ETI qui constituent la richesse de l’industrie Française.



Ses membres, Aquitaine Robotics, Coboteam, Proxinnov, Réseau 3R, Robotics Place et Robotics Valley, représentent plus de 800 entreprises, principalement des PME issues de nos régions, qui œuvrent quotidiennement auprès des industriels Français. La robotique, au cœur des solutions de l’industrie du futur, est une brique technologique essentielle de la modernisation de l’industrie Française.