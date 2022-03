tech







Il y a moins d’un an, LALAL.AI, la plateforme d’extraction de pistes de voix et d’instruments en ligne, présentait Cassiopée, une solution de séparation de pistes surpassant Rocknet, le réseau neuronal initial de LALAL.AI, tant en qualité qu'en précision. Depuis lors, les développeurs de LALAL.AI ont effectué de nombreuses recherches visant à améliorer l’algorithme de Cassiopée ayant servi de base à Phoenix.



Ainsi, Phoenix est un service de séparation des sources musicales et de suppression des voix de nouvelle génération pour une extraction rapide, facile et précise de pistes. Il permet de supprimer les pistes vocales, instrumentales, de batterie, basse, piano, guitare électrique, guitare acoustique et synthétiseur sans perte de qualité.





Chiffres et caractéristiques du réseau neuronal Phoenix :

Environ 2 téraoctets de données ont été utilisés pour entraîner le réseau à extraire la piste vocale seule. Comme Phoenix "observe" plus de données, il est capable de mieux reconnaître les instruments qui composent la composition et les caractéristiques de la source recherchée;

Offrant une vitesse de fonctionnement deux fois plus rapide Cassiopée, les seules améliorations architecturales de Phoenix ont permis à la fois d'augmenter la quantité de données observées et de réduire de près de moitié le temps d'exécution du réseau. Pour les utilisateurs, cela signifie que le traitement des morceaux prend deux fois moins de temps.



Par ailleurs les chœurs sont traités avec plus de précision (en particulier ceux qui sonnent à l'unisson avec les chœurs principaux). Phoenix permet également de réduire les artefacts sonores (son sec, "sableux") dans les vocaux.





Une solution en perpetuel développement

Tout au long de l'année 2021, LALAL.AI s'est enrichi de capacités d'extraction de divers instruments de musique à partir de sources audio et vidéo. Les équipes de la société allemande prévoient ainsi d'améliorer et d'étendre continuellement le service. A moyen terme, Phoenix sera suivie de solutions pour séparer d'autres pistes - basse, tambours, piano, guitares électrique et acoustique, synthétiseur.

Pour tester la version mise à jour de LALAL.AI avec le réseau neuronal Phoenix, cliquez ici

A propos de LALAL.AI

Spécialistes dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'optimisation mathématique et du traitement des signaux numériques, LALAL.AI a pour objectif de faciliter la création et le mixage de musique pour les DJ, les musiciens, les producteurs de son, les ingénieurs, ainsi que pour d'autres professionnels de la musique et les créatifs.



Plus d'informations : www.lalal.ai/fr/