Une alternative aux géants des petites annonces déjà disponible dans 23 pays d'Europe

D’ores et déjà disponible en français et en anglais, AV-Market.com permet aux particuliers et professionnels de 23 pays d’Europe, de vendre ou d’acheter leurs matériels audio-vidéo d’occasion en toute sécurité.



Ayant pour ambition d’organiser le marché des matériels Hi-Fi d’occasion et de permettre à ses utilisateurs de s’adresser à des passionnés connaisseurs, AV-Market.com représente une alternative inédite aux grands sites de petites annonces comme Le Bon Coin, Ebay, ParuVendu, etc





Publication gratuite



Après 18 mois de développement informatique et 7 années d’exploitation du site hifi-occasion.com, AV-Market.com offre désormais la sécurisation des transactions, l’achat d’étiquettes de transport, l’échange et la négociation entre acheteurs et vendeurs ainsi que de nombreuses fonctionnalités de recherche et de tri des annonces.



La publication d’annonce est gratuite, la plateforme se rémunère en prélevant une commission au vendeur uniquement en cas de vente finalisée et agit ainsi en tiers de confiance permettant de sécuriser la transaction.





Comment ça marche ?

Lors de la création d’une annonce, un vendeur peut décider si son matériel est « à venir chercher sur place » et/ou « expédié au domicile de l’acheteur ». La fonctionnalité de géolocalisation permet aux acheteurs de rechercher un matériel autour de chez eux en toute simplicité.

Pour simplifier la vie d’un vendeur, AV-Market.com propose également l’achat d’étiquettes de transport à prix réduits, imprimable à domicile avec la possibilité d’assurer le matériel.

En plus d’un système de gestion des transactions financières sécurisées, la plateforme permet la notation des vendeurs par les acheteurs, valorisant les profils les plus méritants.





Vintage et économie circulaire

Parce que le monde de la Hi-Fi profite de nombreux matériels construits pour durer et parce que le « Vintage » séduit beaucoup d’acheteur actuels, il semblait essentiel de réaliser une plateforme dédiée, participant ainsi au grand mouvement de l’économie circulaire.

En bref, AV-Market.com propose une experience simple et sécurisante pour tous les passionnés d’image et de son souhaitant renouveller leur matériel.



Espace presse : https://www.av-market.com/fr/page/espace-presse



Site internet : https://www.AV-Market.com