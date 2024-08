tech



Une innovation technologique made in France



Danew a commencé dès 2010 à s’intéresser à la technologie de projection avec son premier projecteur de poche qui avait d’ailleurs remporté le prix du design. Pour le fabricant français, il ne faisait aucun doute qu’elle avait toute sa place sur un smartphone.



Le Konnect 560 Cinepix, smartphone 4G dernier cri, intègre ainsi un puissant projecteur de 50 lumens délivrant une image maximale de 3 mètres de diagonale. Son utilisation est simple. Tout ce qui est affiché sur l’écran est projeté que le contenu soit stocké en local ou sur Internet. Le projecteur intègre également une fonction Keystone jusque-là réservée aux projecteurs de salons. Elle se base sur l’inclinaison du Konnect 560 Cinepix et redresse automatiquement l’image projetée afin d’offrir la meilleure expérience visuelle.





Caractéristiques techniques



Danew a sélectionné un puissant processeur Octa-Core pour l’associer à 3Go de RAM afin de produire un résultat exceptionnel en multimédia. Son grand écran 5.5 pouces IPS est en Full HD avec une dalle en verre 2.5D.



Avec 32Go de stockage, le Konnect 560 Cinepix ne connaît pas de problème de mémoire d’autant plus qu’une extension par simple carte micro SD est disponible.



Le smartphone est débloqué tout opérateur et il est compatible avec les réseaux 4G.



Pour compléter le tableau, en plus de ses caméras de 8Mpx en façade et 13Mpx Sony au dos, un lecteur d’empreinte est caché dans le bouton physique situé en bas de l’écran.



La batterie d’une taille de 4500mAh place le Konnect 560 Cinepix au-dessus de la moyenne de sa catégorie qui se situe généralement aux alentours de 3500mAh. Que ce soit en projection ou en utilisation normale, le Konnect 560 Cinepix bénéficie ainsi d’une excellente autonomie.

Un design sans concession



Le Konnect 560 Cinepix est le flagship de la gamme de smartphone Danew. Il emploie des matériaux nobles tel que l’alliage d’aluminium pour son dos. L’intégration du projecteur ne s’est pas faite au détriment de l’esthétique. Les designers de la marque ont réussi à rendre invisible le projecteur lorsqu’il n’est pas en fonction en le cachant derrière un volet de protection situé sur la tranche supérieure du smartphone.





Prix et disponibilités



Sous Android 7, le Konnect 560 Cinepix est disponible au prix de 649.90€ TTC.





Pour accéder à la fiche technique du Konnect 560 Cinepix, cliquez ici



Pour accécder à la banque d'images, cliquez ici





A propos de Danew



Créée en 2006 par Nathan Mauran, Danew est une société française qui fabrique et commercialise une large gamme de produits dédiés à la mobilité (Tablettes tactiles, Smartphones, GPS, casques et oreillettes bluetooth, kits mains-libres, mini-enceintes…). Axée sur le design et l’innovation, Danew propose des produits high-tech adaptés aux nouveaux modes de communication et de transport, aux meilleurs prix. Depuis 2007, Danew bénéficie du soutien d’un groupe d’investisseurs privés de renom venant des univers e-commerce, télécoms, IT et finances.



Pour en savoir plus : www.danew.fr