Une nouvelle gamme de purificateurs d'air intégrant des technologies innovantes

Leitz, spécialiste allemand de fournitures de bureau haut de gamme, propose trois purificateurs d'air dans la gamme TruSens™. Une nouvelle gamme associant des designs et des technologies innovantes. Les purificateurs d'air TruSens™ sont efficaces dans la collecte des polluants et la neutralisation des odeurs, dans des espaces fermés allant jusqu'à 70m2 de superficie.





Gamme de purificateurs d'air LeitzTruSens™



Quatre technologies innovantes

Le SensorPod, un outil de télé-detection. Placé à l’écart du purificateur, le SensorPod™ mesure la qualité de l'air dans toute la pièce. Le SensorPod transmet les informations par radiofréquence et permet au purificateur d'adapter son action aux conditions changeantes de la qualité de l'air.



SensorPod™ (présents sur le modèles Z2000 et Z3000)



Le filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aérienne) intégré aux purificateurs TruSens™. Il capture les particules microscopiques, les allergènes, les composants organiques volatils et les gaz odorants. Le filtre HEPA permet un flux d’air efficace quelle que soit la position du purificateur dans la pièce.

Les deux modèles Z-2000 et Z-3000 ont d'ailleurs obtenu l'accréditation ECARF (Fondation du Centre européen de recheche sur les allergies).

La technologie de stérilisation UV placée dans le filtre, neutralise les germes et les bactéries et réduit la croissance des microbes responsables des odeurs.





Filtre HEPA



Le double flux d'air PureDirect ™. Testé en laboratoires indépendants, le flux d'air bidirectionnel PureDirect™ répartit l’air pur uniformément dans toute la pièce et fournit un air propre rapidement et efficacement.





Le double flux d'air PureDirect™



Un produit intuitif et un design soigné

Les purificateurs TruSens™ propose un design moderne, récompensé par le prix Reddot Award 2019, et une interface utilisateur digitale intuitive.

Un anneau lumineux associé à un code couleur, fournit des informations visuelles sur une qualité d'air bonne, moyenne ou mauvaise. Des indications permettant d’optimiser la distribution d’un air plus pur.

Un écran digital, encadré par l’anneau lumineux, indique la qualité de l’air. La qualité de l'air mesurée par le SensorPod est basée sur l'échelle de l'indice de qualité de l'air (AQI) créée par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et affichée sur le purificateur.





Anneau lumineux + écran digital (présent sur les modèles Z2000 et Z3000)



Une gamme destinée aux personnes soucieuses de la qualité de l'air qu'elles respirent

Leitz commercialise des purificateurs d'air adaptés à toutes les personnes soucieuses de la qualité de l'air qu'elles respirent. Cette gamme convient particulièrement aux familles avec enfants et animaux, ainsi qu'aux personnes atteintes de maladies respiratoires.





Mise en situation Z-3000 Leitz TruSens™



Disponibile dans les grandes enseignes de distribution

Les purificateurs d’air Z-1000 Leitz TruSens™, Z-2000 Leitz TruSens™, Z-3000 Leitz TruSens™ sont disponibles dans toutes les grandes enseignes de distribution de matériel électroménager et électronique (Fnac.com, Darty.com notamment), chez les spécialistes bureautiques (Office Depot, Bureau Vallée, JPG, Manutan..) et chez les pure players e-commerce (Amazon).

Les prix constatés sont les suivants (les distributeurs sont libres de leurs prix) :

Z-1000 Leitz TruSens™ au prix de 139,00 € TTC

Z-3000 Leitz TruSens™ au prix de 249,00 € TTC

Z-3000 Leitz TruSens™ au prix de 349,00 € TTC



Leitz commercialise aussi : Une nouvelle gamme de trois filtres spéciaux

Afin d’offrir une filtration haute performance, Leitz lance également sur le marché 3 filtres avec une action renforçée.

Filtre contre les odeurs et les COV* : Un filtre conçu avec une plus grande couche de charbon actif et un tambour HEPA, afin d'éliminer les odeurs de cuisson, de nettoyage et de réduire les COV.

Filtre contre les allergies et la grippe : Le filtre antiviral HEPA contre les allergies et la grippe capture 99% des allergènes et virus en suspension dans l'air.

Filtre pour animaux de compagnie : Le filtre pour animaux avec HEPA capte jusqu'à 99,97% des squames et poils d'animaux et aide à éliminer les odeur.

Tous ces filtres sont compatibles avec les purificateurs Leitz Trusens.

Plus d'information sur la nouvelle gamme de filtres : drive.google.com/drive/folders/1-hduZDmvW2LJ5LCqGmmX-m7mEOy6lCvI?usp=sharing



COV* : composés organiques volatiles

A propos de Leitz

Leitz est une société allemande fondée en 1896, appartenant au groupe américain Acco Brands, fabricant de produits et de fournitures de bureau et de bien être à travers plus de 100 pays dans le monde. Fondée en 1893, Acco Brands emploie environ 6500 personnes et réalise un chiffre d'affaire annuel de 2 milliards $.

Le marquee allemand est spécialisée dans la fabrication de fournitures de bureau haut de gamme. Leader sur le marché, mais également engagée dans l’innovation et consciente des besoins des consommateurs, Leitz développe des produits performants pour le travail en bureau ou, avec l’émergence du télétravail, à domicile.



Leitz poursuit une quête continue pour l’innovation et la fonctionnalité, en proposant des produits des plus classiques aux plus technologiques.

https://www.leitz.com/fr-fr