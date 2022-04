tech



Les bénéfices d’un purificateur d’air



Aussi importante que soit la ventilation, il n'est pas très avantageux d'ouvrir une fenêtre lorsqu'il fait très froid à l'extérieur. Cela entraîne également une augmentation des nuisances sonores et des coûts de chauffage. Les purificateurs d’air Leitz TruSensTM sont prêts à l'emploi : il suffit de les allumer, l'effet est immédiat sur la qualité de l'air grâce à l'écran pratique.

Leitz TruSensTM contribue également à réduire le niveau de bactéries, de virus et de pollen en suspension dans l'air qui, autrement, resteraient dans la pièce. Ce qui représente un bénéfice important pour les personnes souffrant d'allergies ou de problèmes respiratoires, notamment pendant la saison du rhume des foins. Après tout, les purificateurs d'air constituent un moyen bien plus scientifique que d'ouvrir une fenêtre pour mesurer avec précision le nombre de changements d'air dans une pièce par jour (ACH).



Qualité d'air contrôlée



Leitz TruSensTM rend la qualité de l'air d'une pièce visible grâce à un affichage LED pratique et assure également un nettoyage optimal. Grâce à un système de filtration en quatre étapes, comprenant un filtre HEPA et une lampe UV-C, et au double flux d'air qui répartit de manière optimale l'air purifié.



Toutes les particules polluées microscopiques, notamment les acariens, les virus, les bactéries, les champignons et le pollen, sont capturées et filtrées, ce qui se traduit par une qualité d'air visiblement meilleure. Grâce au dispositif unique SensorPodTM spécial, la qualité de l'air est contrôlée non seulement autour du purificateur d'air, mais aussi dans toute la pièce et l'intensité du nettoyage est immédiatement ajustée si nécessaire.





Certifications internationales

Leitz TruSensTM a déjà reçu plusieurs certifications internationales, notamment l'ECARF allemand et l'AFPRAL français (Association Française pour la Prévention des Allergies).



Ainsi que la certification de l'Association finlandaise des allergies et du gouvernement belge. En outre, les purificateurs d’air TruSensTM ont été élu produit de l'année en France et ont déjà reçu le prestigieux prix Red Dot pour son design attractif.







Disponible en trois modèles

Leitz TruSensTM est disponible en trois modèles, en fonction de la taille de la pièce. Par exemple, le TruSensTM Z-1000 est spécialement conçu pour les petits espaces tels qu'une chambre à coucher ou un bureau à domicile. Ce modèle est donc livré sans SensorPod. Le TruSensTM Z-2000 est destiné aux pièces de taille moyenne jusqu'à 35m2, tandis que le TruSensTM Z-3000 est recommandé pour les pièces jusqu'à 70m2. Pour les pièces plus grandes, il est possible de combiner plusieurs purificateurs d'air.





Prix généralement constatés

Purificateur d’air Leitz TruSens TM Z-1000 € 139 TTC

Z-1000 € 139 TTC Purificateur d’air Leitz TruSens TM Z-2000, avec SensorPodTM € 249 TTC

Z-2000, avec SensorPodTM € 249 TTC Purificateur d’air Leitz TruSensTM Z-3000, avec SensorPodTM € 349 TTC

*Résultats de tests effectués par une tierce partie indépendante utilisant une concentration aérosolisée de coronavirus humain 229E sur une période de deux heures dans une chambre scellée. Le HCoV-229 est un substitut bien établi du SARS-Cov-2.

