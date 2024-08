tech





Fonctionnant comme Petya (Petrwrap, NotPetya, exPetr et GoldenEye), le "rançongiciel" Bad Rabbit s'attaque aux réseaux des entreprises via une fausse mise à jour d’Adobe Flash player,. En seulement un clic, ce virus explore le réseau interne de l'entreprise à la recherche de partages SMB ouverts et tente un "brute-force" sur ceux qui ne sont pas ouverts à l'aide d'une liste de logins et mots de passe codés en dur dans le malware.



Après l’attaque, la victime reçoit une demande de rançon de 0,05 Bitcoin (environ 275 €). Mais attention, il ne faut pas payer, car ils n'est jamais certain d’obtenir la clé de déchiffrement.





Que faire pour se protéger ?

En cas d'infection par Bad Rabbit, le logiciel de récupération de données d’EaseUS peut permettre de récupérer de précieuses données. Cette solution a ainsi aidé plus de 1 000 utilisateurs touchés par le ransomware WannaCry à récupérer 85% des documents encryptés.

"C'est un cauchemar, nous avons eu environ 200 PC infectés par WannaCry, ce qui nous a plongé dans un état de stress réel. Nous avons testé la solution Easus Data Recovery qui nous a permit dans certains cas de récupérer des documents. Nous l'avons donc déployé sur tout notre parc informatique", déclare Xavier Escribano, dont l'entreprise a été durement touchée par le ransomware. "Nous avons pu récupérer 30% de notre parc de PC avec "EaseUS data recovery software pour Windows", rajoute-t-il.





Recovery et Backup



EaseUS Data Recovery Wizard peut analyser les fichiers cryptés qui n'ont pas été endommagés et récupérer les documens récupérables sur le PC / Windows serveur exposé sans mise à jour automatique. Il suffit de quelques clics pour la récupération de données à partir d'un sinistre de virus.

Par ailleurs, pour prévenir une prochaine attaque du rançongiciel, la méthode la plus efficace est de faire des sauvegardes régulières, grâce à EaseUS Todo Backup, solution de sauvegarde et de récupération de données après sinistre, En cas d’effacement des données, ce logiciel permet de restaurer les fichiers et les systèmes cryptés rapidement à partir de toutes les sauvegardes précédentes.





Les solutions offertes par EaseUS pour Bad Rabbit sont disponibles via le lien suivant :

A propos d'EaseUS Software