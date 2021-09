tech

"La blockchain en entreprise, après le buzz que reste-t-il ? "



Après le buzz de 2017 qui a été suivi de nombreuses initiatives d’entreprises en 2018, quel est le bilan de tous ces projets blockchain ?

Ont-ils réellement créé de la valeur ? Etaient-ils simplement des opérations de communication ? Cette technologie a-t-elle un réel potentiel pour les entreprises ? L'intérêt de la blockchain est-il uniquement Bitcoin, les cryptomonnaies et la spéculation qui les accompagnent ?



Dès 2018 avec Kering



L’auteure était elle même au front avec les entreprises dès 2018 lorsqu’elle a commencé à conseiller le groupe Kering sur sa stratégie blockchain. Elle a pu ainsi observer et surtout expérimenter différents usages de cette technologie.



C’est grâce à cela, qu’Isabelle peut aujourd’hui affirmer que oui, la blockchain peut créer de la valeur dans le monde de l’entreprise. Elle préconise cependant une approche pragmatique qui utilise autant que possible les blockchains publiques plutôt que de mettre en place des blockchains privées de consortium à la fois coûteuses et complexes, comme ont pu le faire certaines entreprises.





Un ouvrage clair, accessible à tous



Cette vision s’appuie sur une compréhension profonde de ce qu’est vraiment la blockchain. La conclusion naturelle fut donc que le principal besoin sur le marché des entreprises françaises était un besoin de pédagogie vis à vis de ce sujet complexe.



Voici donc un ouvrage clair, accessible à tous, et permettant de rentrer en profondeur dans le sujet. Ainsi, la deuxième partie du livre, très pratique, déroule une boîte à outil pour le manager qui souhaiterait mettre en oeuvre un projet blockchain.

L’auteure Isabelle Bonnet commente : "Ce livre est un moyen de rendre mes enseignements sur la blockchain accessibles à un plus grand nombre. Je suis très fière d’apporter ainsi ma pierre à l’édifice de la pédagogie autour du Bitcoin. Cette technologie souvent mal connue peut être rapidement jugée à mal alors qu’elle représente l’une des plus belles inventions de notre siècle."



Préface de Nicolas Bacca, cofondateur de la licorne blockchain française "Ledger"



L’ouvrage a été préfacé par Nicolas Bacca, l’un des cofondateurs techniques de la licorne blockchain française Ledger. Dans cette préface Nicolas retrace l’histoire de l’open source en faisant le lien avec Bitcoin qui n’aurait pu exister sans cela.





Les bénéfices versé à des associations

Nicolas et Isabelle ayant surtout à coeur de vouloir contribuer, l’ouvrage est disponible au prix de seulement 12€ en version papier et 6€ en version numérique sur Amazon et l’ensemble des bénéfices générés seront reversés à des associations. Une version pdf sera même bientôt disponible en open source.

A propos d’Isabelle Bonnet



Née à Montpellier en France le 15 novembre 1989. Ingénieure mathématicienne diplômée de Centrale et Columbia University. L’auteur s’est forgée une expertise blockchain unique au monde forte de ses années passées à conseiller de grandes entreprises comme le deuxième plus grand groupe de luxe mondial Kering et ses maisons Gucci, Balenciaga, Saint Laurent et Bottega Veneta, ou encore des investisseurs comme François Pinault.





A propos de Blockchain Solutions

Blockchain Solutions permet aux entreprises d’exploiter le potentiel de la blockchain avec simplicité. Les clients de Blockchain Solutions sont des entreprises visionnaires qui ont compris que la blockchain peut être un formidable atout mais qui sont également conscientes de la complexité du sujet. Blockchain Solutions les accompagne avec une offre intégrée: de l’identification des cas d’usage à la mise en œuvre de solutions blockchain à grande échelle.



www.blockchain-solutions.com