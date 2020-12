tech

PACBASE : un outil utilisé dans les applications commerciales à grande échelle



Créé dans les années 1980 par CGI, l’outil francophone PACBASE avait constitué, à l’époque, une petite révolution dans le paysage informatique. En générant des programmes en langage COBOL, PACBASE venait faciliter le développement des applications commerciales et financières à grande échelle : édition de tickets de caisse, systèmes de livraison, retraits et virements bancaires…et bien d’autres opérations, réalisées chaque jour par centaines de milliers.



40 ans plus tard, PACBASE continue de faire fonctionner les systèmes de groupes mondiaux, qui ont développé des millions de lignes de programmes sur la base de ce générateur de code.





Face à l’obsolescence, quitter PACBASE



Et pourtant, PACBASE fait aujourd’hui figure d’antiquité, face aux nouvelles solutions d’édition de COBOL natif, plus rapides et plus performantes. Les grands groupes mondiaux sont par ailleurs confrontés au problème de son obsolescence. L’éditeur actuel de PACBASE, IBM, a en effet annoncé à plusieurs reprises la fin du support par ses services.



Dans les prochaines années, les sites dépendants de l’outil verront donc leurs frais de licence et de support augmenter de manière significative, le surcoût se chiffrant en millions d’euros. Enfin, le dernier point critique repose sur la difficulté à trouver des développeurs spécialisés en PACBASE, très coûteux et de plus en plus rares.





Avec Raincode Labs, une entière automatisation de la migration vers COBOL



Spécialiste des langages informatiques depuis plus de 25 ans, Raincode Labs est la plus grande société indépendante développant des compilateurs dans le monde. Sa solution permet de rendre lisibles et exploitables les programmes écrits en PACBASE en les convertissant en COBOL, et ce, de manière entièrement automatique, sans intervention humaine.



Car s’il est possible d’effectuer manuellement la migration d’un site de taille modeste, il est totalement inenvisageable de traduire à la main plusieurs millions de lignes de programmes...sauf à disposer d’une bonne trentaine d’années devant soi. Grâce à la solution PACBASE de Raincode, le COBOL natif produit est organisé, totalement lisible et facilement maintenable. Le comportement des applications est absolument identique à l’original et la migration n’engendre aucun changement fonctionnel.

Migration Bankia : une première mondiale



240 millions de lignes

Quatrième banque en Espagne, Bankia possède l’un des plus gros sites PACBASE au monde. Pour la migration de plus de ses 100 000 programmes PACBASE, elle a mandaté Raincode, qui a livré avec succès l’ensemble des opérations en juin dernier. Réalisée en 12 mois, sans dépassement de délai, cette migration constitue une première mondiale. Au total, le volume de code COBOL restructuré a en effet dépassé les 240 millions de lignes, soit près de la moitié du total des lignes restructurées par Raincode en 10 ans, tous clients confondus.



Une nouvelle performance pour le leader de la compilation, qui ouvre aussi de nouvelles perspectives aux grandes entreprises pour se libérer d’une trop grande dépendance envers PACBASE.

A propos de Raincode Labs



Raincode Labs est la plus grande société indépendante spécialisée dans les compilateurs au monde. Elle offre une gamme de services sur tous les sujets en relation avec les langages informatiques (compilation, interprétation, grammaires, etc.).



Avec 25 années d’expérience et plus de 25 ingénieurs en compilation, Raincode Labs a consolidé sa position de leader dans cette industrie et partage chaque année son savoir lors de multiples conférences internationales. Elle collabore notamment avec le MIT et plus de vingt universités dans le monde.



La solution PACBASE de Raincode Labs est l’expression de la parfaite maîtrise des langages et des grammaires appliquées à la restructuration automatique du code généré par PACBASE en COBOL natif. Elle permet de conserver l’exécution sur mainframe ou son redéploiement vers d’autres plateformes.



Cette approche totalement automatisée est adaptée au traitement de gros volumes en minimalisant les risques inhérents à ce type de transformation. Elle garantit le respect des fonctionnalités originales des applications PACBASE et représente la forme la plus efficace de transition entre PACBASE et un environnement COBOL natif, débarrassé de toute dépendance technologique.



