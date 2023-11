tech







Une initiative inédite

Lancé le 25 septembre 2023, Missing s'appuie sur la puissance d'un réseau communautaire pour permettre à ses utilisateurs d'optimiser les recherches via la diffusion de mandat de disparition. Le dispositif s'adapte aussi bien aux disparition de personnes qu'en cas de vol de voitures ou d'objets dont des milliers de Français sont victimes chaque année.

Si il existait jusqu'ici quelques pages Facebook, sur les lesquelles la publication est par ailleurs souvent payantes, ou des initiatives isolées et ponctuelles sur les réseaux sociaux, Missing est la première solution gratuite accessible à tous (à partir de 16 ans), spécifiquement dédié à la diffusion d'alertes après disparition et à l'organisation des recherches.





Simple, rapide et efficace

Le fonctionnement de Missing est très simple : en cas de disparition, l'utilisateur lance en quelques clics un mandat sur l'application. La communauté Missing est alors informée et mobilisée et les recherches peuvent débuter. Un dépôt de plainte ou main courante est également recommandé avant ou après toute publication d'un mandat de recherche afin de certifier la véracité de l'alerte par un symbole vert.

Afin d'éviter toute perte de temps, un mode "exploration" permet d'identifier les membres qui participent à la recherche et de les tracer pour savoir quels endroits ont été fouillés ou non. En créant un réseau de recherche efficace, l'application répond à la nécessité croissante d'utiliser la technologie pour aider à résoudre des situations difficiles et souvent déchirantes.

Ainsi, les utilisateurs peuvent signaler des disparitions et partager des informations en temps réel, créant ainsi une communauté d'entraide pour soutenir ceux qui vivent l'angoisse de la disparition, transformant ainsi la technologie en une force positive oeuvrant pour l'intérêt général.

Enfin, un système de récompense sécurisé est mis en place si la famille le souhaite pour inciter à la mobilisation.



Confidentialité des données

Un système de messagerie en direct est mis en place pour permettre les échanges avec les éventuels témoins, seules les personnes autorisées par les mandataires auront accès à ces informations. Par ailleurs, l'accès aux mandats peut être limité aux personnes de son choix ainsi qu'aux enquêteurs en charge du dossier.

Enfin, les membres qui donnent de fausses informations peuvent être bloqués. De plus, les conditions du droit à l'image sont préservées et aucun numéro de téléphone n'est mis en ligne.

"En France, un enfant disparaît toutes les 12 minutes", indique Vanessa Foiret, maman célibataire de deux enfants et fondatrice de Missing, "les familles ne peuvent alors rien faire, à part signaler les faits à la police et attendre ou, au mieux, coller des petites affiches sur les arbres ou sur les vitrines des magasins. Missing a été pensé pour qu'elles se sentent moins démunies et qu'elles puissent être épaulées et soutenues dans leurs recherches par une communauté de volontaires. Pour autant, Missing ne se substitue pas à l'action des forces de police, les investigations lancées via l'application viennent en premier et en soutien, dans le but d'optimiser les chances de retrouver la personne disparue ou toutes autres disparitions".

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici



www.missing-app.com