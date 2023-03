tech

Spotify dispose d’une énorme bibliothèque de morceaux et compte un grand nombre d’utilisateurs, cependant, les ressources musicales que propose la plateforme ne peuvent pas être jouées librement hors ligne par un logiciel autre que le lecteur. En réponse aux besoins des utilisateurs, MuConvert Spotify Music Converter, logiciel de conversion musicale, permet de télécharger les titres Spotify dans un format courant tel que le MP3.



Fonctionnalités principales de MuConvert Spotify Music Converter



- Toute la musique de Spotify en haute qualité sans protection DRM : La musique Spotify est cryptée par la protection DRM, qui permet aux seuls utilisateurs Premium de télécharger des chansons librement. Mais même les utilisateurs Premium ne peuvent les écouter que depuis l’application Spotify. Avec MuConvert Spotify Music Converter, il est possible de contourner facilement le DRM et de télécharger les morceaux dans un format commun pour accéder à tout le contenu musical de la plateforme sans restriction et profiter gratuitement de l’abonnement premium Spotify.





- Convertir les titres Spotify en formats communs avec un lecteur web intégré : MuConvert Spotify Music Converter dispose d’un lecteur Spotify intégré. Ainsi, plus besoin de l’application de la plateforme pour télécharger la musique de Spotify en MP3. Il suffit de faire glisser les chansons choisies vers le bouton « + » situé à droite de l’interface. En outre, le convertisseur prend en charge quatre formats audio courants : MP3, M4A, WAV et FLAC. Afin d’apprécier les titres Spotify dans leur qualité audio d’origine, il est possible de conserver un débit binaire jusqu’à 320 Kbps. Dans "Paramètres" > "Avancé", l'utilisateur peut personnaliser le débit binaire et la fréquence d’échantillonnage selon le besoin. La plage de sortie audio comprend :

Taux d’échantillonnage (Hz) : 44100 à 48000

Débit binaire (Kbps) : 128 à 320





- Télécharger avec une vitesse jusqu’à 5 fois plus rapide : MuConvert Spotify Music Converter se consacre à améliorer son efficacité opérationnelle pour offrir une expérience d'utilisation plus fluide. Grâce à l’accélération matérielle et la GPU avancée, ce téléchargeur de playlist Spotify est capable de télécharger et de convertir la musique Spotify à une vitesse minimale de 5X. Si le réseau est stable, la vitesse peut même être portée à 6X, tout en conservant de bonnes performances.





- Conserver les métadonnées et les balises ID3 : Les balise ID3 conservent les informations originales des morceaux issus de la plateforme Spotify et permettent de les classer rapidement. MuConvert Spotify Music Converter offre ainsi la possibilité de conserver les métadonnées des titres Spotify, soit toutes les informations telles que le nom de l'artiste, le titre de la chanson, la couverture de l’album, la date de sortie,...







- Licence et tarifs : MuConvert Spotify Music Converter propose un essai gratuit pour tester l'outil avant d'acheter la version complète. La version d’essai permet de convertir 3 minutes sur chaque morceau. La version complète permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités sans limitation aux tarifs suivants :

Licence mensuelle : 14.95 USD

Licence annuelle : 59.95 USD

Licence à vie : 89.95 USD

Pour plus de détails, rendez-vous sur la boutique en ligne de MuConvert Spotify Music Converter. Les offres comprennent une garantie de remboursement de 30 jours à compter de la date d’achat ainsi que les mises à jour gratuites.

À propos de MuConvert



Fondé à Hong Kong, MuConvert a pour vocation de contourner les barrières entre la protection DRM et les utilisateurs qui veulent plus de liberté sur leur film achetés, la musique Apple ou Spotify, et les livre Audible. MuConvert c'est une équipe dédiée de professionnels qui développent des logiciels puissants et ergonomiques pour fournir aux utilisateurs des outils évolutifs, qui s'ajustent en fonction des mises à jour d’iTunes et de Spotify.



• Site web officiel : https://muconvert.com/fr

• E-mail de contact : support@tunefab.com

• Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100078473739659

• Twitter : https://twitter.com/TuneFab

• YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCD1ihaVwtbE-i0vdFKYBMKw