Sie erfasst verschiedene Arten von Inhalten in der Selbstansicht oder zeigt Inhalte aus allen Winkeln an. Ideal für den Einsatz als USB-Kamera zum Streamen oder Aufzeichnen von Fernkursen.



Die AVerVision M11-8MVsteht aufrecht auf einem schweren Fuß. Mit diesen Funktionen lassen sich der mechanische Arm und die drehbare Kamera zwischen dem Zeigen von Lehrmaterialien und der Selbstpräsentation für Vorträge oder Demonstrationen problemlos einstellen, ohne dass sie umfallen. Dank Aufnahmebereich in A3-Größe der Präsentationskamera, 8 Megapixel, volle HD-Auflösung (1080p) und 20fachem digitalem Zoom können Lehrkräfte auch große Dokumente und Objekte klar und deutlich präsentieren, damit Fernlernende sie aus jedem Winkel betrachten können.





Über das eingebaute Mikrofon der AVerVision M11-8MV hören Fernschüler den Ton aus bis zu drei Metern Entfernung klar und deutlich. Dies gibt Lehrern die Freiheit, sich mehr zu bewegen und so Inhalte engagierter zu vermitteln. Das Pickup-Sortiment ermöglicht es Pädagogen auch, wissenschaftliche Experimente und Schritt-für-Schritt-Demonstrationen in eLearning-Lektionen zu integrieren. Darüber hinaus stellt eine effiziente Wiedergabefunktion sicher, dass sowohl Lehrer als auch Schüler Inhalte sofort wiedergeben und überprüfen können.





„Die M11-8MV ist einer der beeindruckendsten Präsentationskameras, die wir in unserer Dokumentenkamera-Reihe auf den Markt gebracht haben, und sie ist eine perfekte Lösung für den andauernden Online- oder Präsenzschulung“, sagte Rene Buhay, AVer Europe Vizepräsident für Verkauf und Marketing. „Mit großem Aufnahmebereich, qualitativ hochwertigen Auflösung und beeindruckendem Zoom bietet diese Präsentationskamera Pädagogen und Fachleuten die ultimative Freiheit, kreativ zu sein, effektiv zu kommunizieren und Inhalte einfach weiterzugeben.“



Das Aufladen der AVerVision M11-8MV ist so einfach wie das Anschließen an einen Laptop oder PC mit einem USB-Kabel. So geht niemals mitten in einer eLearning-Sitzung Fernstudium die Ladung verloren. Benutzer im Klassenzimmer haben auch die Möglichkeit, es über HDMI oder VGA an Bildschirme anzuschließen, und die AVerTouch-Software erleichtert den interaktiven Unterricht mit Funktionen wie Anmerkungen, Aufzeichnen und Einfrieren des Bildschirms, Aufteilen, Aufnehmen und Ausschneiden. Mit AVerTouch können Lehrerinnen und Lehrer auch Inhalte, die mit der AVerVision M11-8MV erstellt wurden, für die Verwendung in anderen Klassen in der Cloud sichern.



Die AVerVision M11-8MV ist eine zeitgemäße Lösung, die die Online- und Präsenzschulungsanforderungen einer Vielzahl von Organisationen erfüllt.



AVerVision M11-8MV PDSF: 329 € HT

