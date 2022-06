tech

Une plateforme collaborative numérique pour médias indépendants



Le but est d’entretenir une communauté socio-professionnelle spécialisée dans l’info-com autour de la libre production et consommation de contenus journalistiques. Le respect des bonnes pratiques du journalisme, l’éducation à l’information, le marketing dédié aux organisations engagées et plus encore seront à retrouver sur cet outil de démocratie numérique. La monétisation repose sur un plan de partage des bénéfices entre les utilisateurs de la plateforme.





A disposition :

Un média comprenant un outil de publication professionnel dédié au journalisme citoyen avec un parcours d’accès à la publication d’articles rémunérés, un bouquet de presse professionnelle, des outils de compréhension du journalisme.

Un pôle formation réunissant des parcours numériques d’éducation à l’information, des parcours d’apprentissage de l’info-com par des professeurs et des journalistes sur le modèle du crowdsourcing.

Une com’ sociale qui mobilise les communicants autour des besoins marketing des associations des institutions et des entreprises engagées.



Pour construire Octopia



Toutes les informations relatives au lancement du projet sont sur la page Ulule : Il faut 30 000 euros pour construire Octopia, mais pour commencer l'objectif est de 3000 euros à lever pour démarrer. La levée de fonds est lancée pour une durée de 30 jours.

Le site Octopia : http://www.octopia.org/

Levée de fond Octopia sur Ulule