tech

Le système d’authentification Apple est excellent pour protéger la vie privée des utilisateurs. Cependant, lorsque vous oubliez les mots de passe importants, cela peut devenir un obstacle à l’utilisation normale de votre appareil. Afin de résoudre les problèmes courants de déverrouillage iOS, l'éditeur de logiciel Passvers a développé un programme puissant – Passvers iPhone Unlocker. En quelques étapes simples, il permet de déverrouiller facilement le code d’écran et le Tempe d’écran, ou supprimer rapidement l’identifiant Apple de l’appareil iOS.



Les fonctionnalités principales de Passvers iPhone Unlocker



Dans la dernière version, Passvers iPhone Unlocker est complètement compatible avec iOS 16 et iPhone 14. Voici ses 4 fonctionnalités principales pour contourner les difficultés de déverrouillage iOS :

- Enlever facilement le code de verrouillage d’un iPhone/iPad : Avec cette fonctionnalité, il est possible de supprimer le code de l’iPhone/iPad à 4/6 chiffres, Touch ID, Face ID en toute simplicité. Le logiciel détectera automatiquement l'iPhone/iPad sans iTunes, ce qui est assez pratique lorsque l’écran de l'appareil est brisé. Si "Localiser mon iPhone" est désactivé, vous pouvez enlever directement le code de verrouillage. Sinon, vous devez vous connecter à l’identifiant Apple pour réinitialiser l’appareil verrouillé.





Elle fonctionne dans les situations comme :

Oublie du mot d'accès iPhone/iPad

Achat d'un dispositif d’occasion dont le verrouillage n’a pas été désactivé

Désactivation / Indisponibilité du dispositif iOS

Face/Touch ID ne marche plus

Impossibilité d'entrer le code en raison d'un écran brisé



- Supprimer rapidement l’identifiant Apple sur iPhone/iPad

Oublier le mot de passe de l’identifiant Apple, rend impossible le téléchargement depuis App Store et la synchronisation d’iCloud. Bien qu’Apple fournisse les options pour réinitialiser le mot de passe, il ne fonctionne pas toujours. À cet égard, la suppression d’identifiant Apple de Passvers iPhone Unlocker est une aide précieuse. Elle permet de supprimer directement l’identifiant Apple dont le mot de passe oublié.





Avant de démarrer cette fonction, vérifier que :

L'appareil est déjà activé

Pour les appareils fonctionnant sous iOS 11.4 ou les ultérieurs, l’identification à deux facteurs et le mot de passe de l’écran doivent être activés

L'appareil doit avoir assez d’espace (sous iOS 11.4 ou les ultérieurs et l’identification à deux facteurs et le mot de passe de l’écran sont activés) parce que le logiciel va demander de télécharger un package de firmware pendant la suppression de l’identifiant Apple.



- Contourner le verrouillage d’activation iCloud

Une fois que l'iPhone/iPad est perdu ou volé, vous pouvez signaler votre appareil comme perdu ou activer le mode perdu dans l’application "Localiser". Ensuite, le verrouillage d’activation iCloud sera activé sur l'iPhone/iPad. Ce verrouillage est pratique en général, mais peut s'avérer handicapant pour un acheteur de dispositif d’occasion. Heureusement, Passvers iPhone Unlocker permet de le contourner. Attention, il est obligatoire de jailbreaker l'appareil iOS avant de démarrer cette fonction.





Après avoir contourné le verrouillage d'activation iCloud, il est possible :

D'accéder à l’appareil iOS et utiliser les applications

De se connecter à l'App Store ou à l'iTunes Store avec un nouvel identifiant Apple

D'évitez d'être suivi par d'autres appareils iOS avec l'ancien identifiant Apple

D'empêchez le blocage ou l'effacement à distance par l'utilisateur précédent



- Réinitialiser le code de Temps d’écran sur iPhone/iPad

La fonction "Temps d’écran" est apparue sous iOS 12. Elle a été nommée "Restriction" sous iOS 11 et les inférieurs. Pour les parents, le code du "Temps d’Écran" est très utile pour limiter le temps d’utilisation de leurs enfants. Si vous avez accidentellement oublié le code du Temp d’écran, Passvers iPhone Unlocker permet de le réinitialiser sans perte de donnée.





Remarque : Il faut désactiver "Localiser mon iPhone" pour supprimer le code du Temps d'écran.





Tarifs

Passvers iPhone Unlocker propose un essai gratuit avant l'achat de la version enregistrée. La version gratuite permet de télécharger uniquement le firmware. Afin de terminer le processus de déverrouillage, Passvers iPhone Unlocker fournit 3 types de licence à sélectionner :

Licence mensuelle : 29.95 USD (6 appareils, 1PC/Mac)

Licence annuelle : 39.95 USD (6 appareils, 1PC/Mac)

Licence à vie : 69.95 USD (6 appareils, 1PC/Mac)

La licence est disponible sur la boutique en ligne de Passvers. Elle assure une politique de remboursement pendant 30 jours et comprend les mises à jour gratuites.

À propos de Passvers

Fondé en 2019, Passvers est une société spécialisée sur le déverrouillage d’appareils iOS. Son principe est de répondre au besoin des utilisateurs, de persévérer dans le développement logiciel et de maintenir les produits à jour. Passvers iPhone Unlocker, le produit le plus vendu, a été classé comme l’un des logiciels de déverrouillage iPhone les plus populaires par plusieurs médias et organisations professionnelles.

Site web officiel : https://passvers.com/fr/

E-mail de contact : support@passvers.com

Facebook : https://www.facebook.com/Passvers-100784592686133

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCwg4Fu-SmSPtQCsEErl8pQg