Un raccordement très haut débit (THD) de 50Mbps pour 25 000 connexions annuelles



Le site L’Oréal Campus, centre de recherche historique du groupe installé à Aulnay-sous-Bois accueillant 2500 personnes, bénéficie d’une infrastructure de conférence de 500 personnes ouverte aux intervenants et participants du Groupe.



Cette infrastructure, dont l’activité s’intensifie, est confrontée à des limites de connectivités télécoms tant sur l’accès internet haut débit que sur l’infrastructure WiFi haute Densité supportant un grand nombre de connexions simultanées pour son auditorium, ses salles de réunion et ses espaces communs.

L’Oréal a ainsi confié à la société Peeble Connect le soin de déployer son offre La Fibre Mobile pour un raccordement très haut débit (THD) de 50Mbps tout en radio LTE multi-opérateurs ainsi que l’infrastructure WIFI HD sur l’ensemble du site de conférence, en tenant compte des contraintes de sécurité qui offre au site une infrastructure totalement distincte de ses réseaux et autonome en sécurité.

Mise en service début novembre, le site devrait accueillir 25 000 connexions planifiées sur 2018 autour de d’une cinquantaine de conférences.





Une alternative pour les professionnels des territoires en recherche de THD

La Fibre Mobile constitue une alternative à la fibre optique qui présentait l’avantage d’un raccordement rapide en 3 jours, sans ingénierie civile sur site et une exploitation économiquement viable. Le LTE plus connu du grand public sous l'appellation 4G présente des avantages de raccordement au Très Haut Débit sans délai d'attente et sans les coûts de FAS parfois importants liés à l’ingénierie civile.



Déclaration de l'ARCEP annonçant l'ouverture d'un guichet pour le THD Radio, cliquez ici





A propos de Peeble Connect SAS