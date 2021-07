tech



Capteurs quantiques



WAINVAM-E développe des capteurs quantiques, qui mesurent des variations infinitésimales de champs magnétiques. Ceux-ci détectent des défauts, indécelables jusqu’à présent, dans des pièces métalliques.



Ces capteurs ont l’avantage d’être de taille réduite, et peuvent ainsi s’adapter à des endroits difficilement accessibles, ainsi que dans des conditions complexes : températures élevées, hautes pressions, fortes vibrations et radiations.

Le concours I-LAB favorise la création et le développement d’entreprises innovantes, nées des avancées de la recherche de pointe française, à fort contenu technologique. C’est un label de qualité unanimement reconnu par les investisseurs européens.

I-LAB finance une grande partie du projet Wainvam-e en contrôle non destructif (CND) dont le budget est de 1M€.

Applications

Les applications en CND (contrôle non destructif) sont nombreuses et à très forte valeur ajoutée :

Oil & Gas : allongement de la durée de vie des puits de pétrole et garantit des marges de sécurité et environnementales plus larges qu’aujourd’hui

: allongement de la durée de vie des puits de pétrole et garantit des marges de sécurité et environnementales plus larges qu’aujourd’hui Nucléaire : amélioration de la précision des mesures, plus grande facilité de mise en oeuvre que les techniques traditionnelles de ressuage, et fonctionnement dans des conditions radioactives difficiles.

: amélioration de la précision des mesures, plus grande facilité de mise en oeuvre que les techniques traditionnelles de ressuage, et fonctionnement dans des conditions radioactives difficiles. Aéronautique : simplification des contrôles de structures métalliques (ailes, fuselages, réservoirs), les rendre plus précis et donc réduire leur coût

simplification des contrôles de structures métalliques (ailes, fuselages, réservoirs), les rendre plus précis et donc réduire leur coût Navigation : les capteurs permettent de construire des systèmes autonomes de navigation (i.e. sans satellite), utilisables dans des sous-marins, sur des bateaux ou dans des avions. Ces systèmes sont non détectables et non piratables.

les capteurs permettent de construire des systèmes autonomes de navigation (i.e. sans satellite), utilisables dans des sous-marins, sur des bateaux ou dans des avions. Ces systèmes sont non détectables et non piratables. Imagerie médicale : à terme, ces capteurs pourront aussi être utilisés en imagerie médicale, notamment en magnétoencéphalographie.

Le plan quantique français

Qualifiées de « clés du futur » par le Président de la République, les technologies quantiques représentent de nombreux enjeux sur le plan de l’informatique, de la communication, mais également de la sécurité intérieure et de la défense nationale.

Le Plan Quantique dresse le constat de la fragilité de l’attractivité de la France, du sous-financement nationaux des projets de recherche en lien avec ces technologies, et, plus globalement, de la complexité du système de la recherche.

Emmanuel Macron a officialisé le lancement de ce plan quinquennal de 1,8 milliard d’euros.

Article Usine Nouvelle "Plan quantique fançais"

Publication de l'Elysée sur le "Plan quantique fançais"



A propos de WAINVAM-E



WAINVAM-E a été créée en avril 2020 et est, pour l’instant, auto-financée par ses créateurs à hauteur de 1,8M€. WAINVAM-E est soutenue par la BPGO et par quelques Business Angels individuels. Levée de fonds pour 2022.



WAINVAM-E est basée à Lorient et compte aujourd’hui 19 employés.

Fondateurs de WAINVAM-E :

Claude Barraud : Polytechnicien, ancien Président de la société Thalos, carrière chez Schlumberger, Sony, Thomson

Remi Geiger : Docteur en physique atomique, expert des capteurs et de la métrologie quantiques, Maître de conférences à Sorbonne Université

Michel Féret : Docteur en intelligence artificielle, carrière dans les telecoms et l’électronique grand public, chez Nortel, Sony, Thomson, Sogeti, et Ingenico.

Jianguo Zhang : Docteur en électrochimie et ancien Vice-Président Sénior en charge des brevets et licences de Thomson/Technicolor.



Contact presse



Michel Féret

Email : michel.feret@wainvam-e.com

www.wainvam-e.fr