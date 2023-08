tech

Le JN-IPS3200WQHD : 235€ (au lieu de 470€)

Taille: 32 pouces | Résolution: 2560x1440 (WQHD) | Dalle: IPS

Excellent pour la bureautique

Le JN-IPS320UHD : 350€ (au lieu de 700€)

Taille: 32 pouces | Résolution: 3840x2160 (UHD 4K) | Dalle: IPS-AHVA

Excellent pour la bureautique

Le T2822UHD : 240€ (au lieu de 480€)

Taille: 28 pouces | Résolution: 3840x2160 (UHD 4K) | Dalle: TN | Temps de réponse: 2.5ms | Taux de rafraîchissement: 60Hz

Excellent pour la bureautique

Le JN-IPS2700UHD : 270€ (au lieu de 540€)

Taille: 27 pouces | Résolution: 3840x2160 (UHD 4K) | Dalle: IPS

Excellent pour la bureautique

Le JN-IPS27144WQHD : 275€ (au lieu de 550€) Gaming Monitor

Taille: 27 pouces | Résolution: 2560x1440 (WQHD) | Temps de réponse: 3ms | Taux de rafraîchissement: 144Hz | Dalle: IPS-AHVA | Synchronisation: FreeSync

Excellent pour le gaming

Le JN-VT5001UHDR : 399.99€ (au lieu de 800€)

Taille 50 pouces | Résolution 3840x2160 (UHD 4K) | Dalle VA

Excellent pour la bureautique

JAPANNEXT en quelques mots

Depuis 2016, JAPANNEXT est une entreprise japonaise qui fabrique des écrans orientés gaming et bureautique.

Notre objectif est double : proposer des écrans performants et accessibles à tous.



Après avoir bâti notre succès dans le quartier de l'électronique d'Akihabara à Tokyo, nous sommes ravis d'être présent en France. Préparez-vous à vivre un été inoubliable avec notre arrivage de produits inédits.

Tout savoir sur JAPANNEXT

JAPANNEXT est un fabricant de moniteurs qui a vu le jour en 2016 à Tokyo. Notre bureau principal, niché dans le quartier animé d'Akihabara, est le cœur battant de notre entreprise. Malgré notre croissance rapide, nous avons conservé notre structure agile qui nous permet de réagir rapidement aux nouvelles avancées technologiques et de les intégrer à nos produits.

Notre capacité d'adaptation nous a permis de conquérir le marché japonais avec des produits à haute spécification, démontrant ainsi notre engagement envers la performance.

Mais ce qui caractérise vraiment JAPANNEXT, c'est le dévouement à la communauté des gamers. Nous comprenons l'importance du soutien à cette communauté passionnée et en constante évolution. C'est pourquoi nous sommes fiers de sponsoriser plusieurs équipes de gaming en début de carrière pour que ces talents émergents puissent briller.

Aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers l'avenir et notre expansion en France, nous sommes impatients d'apporter cette même agilité, cette même passion pour l'innovation et ce même soutien à la communauté à nos nouveaux clients français. Chez JAPANNEXT, nous ne sommes pas seulement une entreprise, nous sommes une communauté, et nous avons hâte de vous y accueillir. Notre objectif : Chez JAPANNEXT, notre mission est simple : enrichir la vie de nos clients en leur proposant des produits performants et abordables.



Après un succès retentissant au pays du Soleil Levant, nous cherchons à conquérir le cœur des passionnés français : gamers, influenceurs, streamers et amoureux de la technologie. Nous comptons sur vous.



